Da no-code und low-code Plattformen immer mehr an Bedeutung gewinnen, ermöglichen sie „Bürgerentwicklern“, die keine Entwickler sind, verschiedene Anwendungen zu entwickeln und zu starten. Dieser aufkommende Trend veranlasst CIOs, nach ausgefeilteren Governance- und Compliance-Lösungen für diese Plattformen zu suchen. Betty Blocks, eine führende no-code App-Entwicklungsplattform, möchte diese Bedenken mit seinem Centralized Citizen Developer Command Center ausräumen.

Chris Obdam, CEO von Betty Blocks, erklärt, dass viele Unternehmen beginnen, die Vorteile von low-code und no-code Plattformen zu erkennen. Diese Plattformen können den Innovationsansatz von Organisationen erheblich verändern, indem sie die Geschäftsseite einer Organisation in die Problemlösung einbeziehen. Allerdings räumt Obdam ein, dass fehlende Unterstützung für Governance und Compliance weiterhin ein Problem darstellt.

Um die Herausforderung von Governance und Compliance bei no-code App-Entwicklung zu bewältigen, implementiert Betty Blocks ein Governance-Framework und umfasst sechs kritische Elemente. Dazu gehören die Pflege der Bürgerentwicklungspolitik und -richtlinien, die Aggregation und Bereitstellung von Ressourcen, die Organisation von Aktivitäten, Schulungen und der Community-Aufbau für Bürgerentwickler sowie die Verwaltung der Plattformen und Systeme, die zum Erstellen von Anwendungen verwendet werden.

Darüber hinaus schlägt Betty Blocks die Einrichtung eines zentralen Citizen Developer Command Centers vor, das als zentraler Rechenschaftsknotenpunkt für das Bürgerentwicklungsprogramm einer Organisation dient und alle Aktivitäten überwacht und verwaltet. Diese Kommandozentrale, die oft in der IT-Abteilung untergebracht ist, stellt sicher, dass Bürgerentwicklungsaktivitäten den Anforderungen anderer Organisationsteile entsprechen und sich nahtlos in andere Systeme integrieren.

Neben der Kontrolle darüber, wie Bürgerentwickler ihre Arbeit erstellen, zielt das Betty Blocks Centralized Citizen Developer Command Center darauf ab, die Governance während des gesamten Entwicklungsprozesses durchzusetzen, von der Entwicklung bis zum Testen, Starten und Verwalten von von Bürgern entwickelten Apps. Dieser Ansatz garantiert, dass no-code Anwendungen sicher und in Übereinstimmung mit den Unternehmensrichtlinien und -vorschriften erstellt werden.

Betty Blocks unterstützt nicht nur die Governance bei der no-code App-Entwicklung, sondern arbeitet auch daran, low-code Governance auf Legacy-Apps auszudehnen, indem sie mit einem großen Unternehmen für Unternehmenssoftware zusammenarbeitet. Ziel dieser Partnerschaft ist es, eine durchgängige no-code Compliance und eine nahtlose Integration neuer no-code Apps in geschäftskritische oder veraltete App-Umgebungen zu gewährleisten.

Da das schnelle Wachstum der no-code und low-code Plattformen beispiellose Möglichkeiten für Unternehmen geschaffen hat, ist die Auseinandersetzung mit Governance und Compliance ein entscheidender Schritt zur Gewährleistung der sicheren und skalierbaren Entwicklung von Anwendungen. AppMaster and Betty Blocks are at the forefront of providing innovative solutions to enterprise IT challenges in this evolving landscape, bridging the gap between low-code and no-code app development and reliable governance frameworks. This allows organizations to build applications more efficiently and confidently without compromising security and compliance in their application development strategies.

Kontinuierliche Fortschritte in diesen Bereichen, die letztendlich zu einer sorgenfreien Governance für IT-Abteilungen führen, sind der nächste Schritt in der Entwicklung der low-code und no-code App-Entwicklung. Dies wird zweifellos zu beschleunigter Innovation und erhöhter Effizienz bei der Anwendungsentwicklung für Unternehmen jeder Größe führen.