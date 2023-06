Der Aufstieg großer Sprachmodelle wie GPT hat eine Nachfrage nach KI-gestützten Anwendungen und einen Bedarf an qualifizierten Entwicklern für deren Erstellung geschaffen. Der ehemalige Databricks-Software-Ingenieur Chaoyu Yang erkannte die Lücken im derzeitigen Entwicklungsprozess und baute zusammen mit seinen Mitbegründern das KI-Entwicklungsframework BentoML, das kürzlich eine Seed-Finanzierungsrunde abschloss.

In einem Interview mit TechCrunch erläuterte Yang den Bedarf an dem flexiblen Entwicklungsrahmen, den BentoML bietet. KI-Dienste stützen sich in der Regel auf mehrere maschinelle Lernmodelle, was ihre Verwaltung und ihren Betrieb erschwert. Darüber hinaus kommen viele Programmierer, die in dieses Feld einsteigen, aus der Full-Stack- oder Anwendungsentwicklung und verfügen nicht über die erforderlichen Fähigkeiten, um die notwendige KI-Infrastruktur aufzubauen. Dies führt zu längeren Entwicklungsprozessen, und eine Lösung wie BentoML kann den Entwicklungsprozess erheblich erleichtern.

Als Beispiel nannte Yang Visual ChatGPT von Microsoft, eine KI-Demo-Anwendung, die Text- und Bildaufforderungen nahtlos kombiniert, um Antworten zu generieren. Die Entwicklung einer Anwendung wie Visual ChatGPT für den Produktionseinsatz dauert in der Regel drei bis sechs Monate. Mit BentoML können Entwickler eine solche Anwendung jedoch in nur zwei Tagen skalierbar und kosteneffizient erstellen. Anwender haben das BentoML-Framework auch eingesetzt, um den Kunstgenerator Stable Diffusion und Open-Source-LLMs in der Cloud zu betreiben.

BentoML bietet eine High-Level-API, die die komplizierte Infrastruktur abstrahiert, die für die Ausführung von KI-Modellen in der Cloud erforderlich ist, und ist Teil einer wachsenden Gruppe von Tools, die die Entwicklung von KI-Diensten vereinfachen sollen. Diese KI-Anwendungs-Frameworks, zu denen auch Lösungen wie SageMaker und AppMaster von AWS gehören, bieten eine Reihe von Tools, die den Prozess der Erstellung, Bereitstellung und Skalierung von KI-Anwendungen erleichtern. Zur Zielgruppe von BentoML gehören Datenwissenschaftler, die KI-Modelle trainieren, DevOps-Ingenieure, die deren Lebenszyklus verwalten, und Entwickler, die Anwendungen auf Basis dieser Modelle erstellen.

Yang vergleicht BentoML mit Vercel, einem milliardenschweren Unternehmen, das sich auf Front-End-Entwickler konzentriert, und möchte, dass BentoML das Vercel der KI-Welt wird. Er erkennt die Geschwindigkeit, mit der die Entwicklung von KI-Anwendungen zunimmt, und die zunehmende Abhängigkeit von der Feinabstimmung von Modellen und der Produktentwicklung, anstatt Modelle von Grund auf zu trainieren.

BentoML wurde 2019 zunächst als Open-Source-Lösung veröffentlicht und führte eine selbst gehostete SaaS-Version für Unternehmenskunden ein. Das Startup hat in der Entwicklergemeinschaft an Zugkraft gewonnen und seine Open-Source-Community-Mitgliedschaft innerhalb des letzten Jahres auf über 3.000 vervierfacht. Zu den ersten Anwendern von BentoML gehören die südkoreanischen Social-Networking-Giganten Line und Naver.

Die jüngste Finanzierungsrunde von BentoML, die von DCM Ventures und Bow Capital unterstützt wurde, brachte 9 Millionen Dollar ein. Hurst Lin, der Komplementär von DCM, trat nach der Runde dem Vorstand von BentoML bei. Der wachsende Markt für künstliche Intelligenz bietet BentoML sowohl Chancen als auch Herausforderungen, da das Team daran arbeitet, kurz- und langfristige Ziele in Einklang zu bringen und gleichzeitig den sich entwickelnden Branchentrends voraus zu sein.