Apple ist das erste börsennotierte Unternehmen, das einen Börsentag mit einem schwindelerregenden Marktwert von 3 Billionen Dollar beendet hat. Diese bemerkenswerte Leistung, die auf einen Anstieg der Apple-Aktie um 2,31 % folgt, ist der perfekte Abschluss eines Jahres, in dem die Aktie des Tech-Riesen um fast 46 % gestiegen ist. Obwohl Apple diese Marktkapitalisierung ursprünglich im Januar 2022 erreicht hatte, konnte das Unternehmen diesen Meilenstein am Ende des Tages nicht halten.

Der Anstieg der Apple-Aktie in diesem Jahr stellt eine bemerkenswerte Wende gegenüber 2022 dar, als die Marktkapitalisierung des Unternehmens zum ersten Mal seit den ersten Monaten des Jahres 2021 unter die Schwelle von 2 Billionen US-Dollar sank.

Dieser Meilenstein in der Bewertung fällt mit der Enthüllung des lang erwarteten Apple Vision Pro zusammen, dem innovativen Augmented Reality (AR) Headset von Apple. Dieses hochmoderne AR-Gerät, das an einen Akku von der Größe eines iPhones angeschlossen werden muss, soll im kommenden Jahr auf den Markt kommen und 3.499 US-Dollar kosten.

Apples Durchbruch kommt zu einer Zeit, in der künstliche Intelligenz (KI) in den Mittelpunkt rückt, unter anderem dank der Einführung von OpenAI ChatGPT Ende 2022. Diese Entwicklung hat eine Welle der KI-Begeisterung ausgelöst, wobei Branchenführer wie Microsoft, Google, Nvidia und Meta von der aufstrebenden Technologie profitieren. Interessanterweise verzeichnete Nvidia in diesem Jahr einen bemerkenswerten Anstieg von 181 %, gefolgt von Meta mit einem Sprung von 137 %. Apple hingegen hat sich zum Thema KI merklich zurückgehalten, während seine Konkurrenten die aufstrebende Technologie für sich entdeckt haben.

Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass vier andere in den USA ansässige Technologieunternehmen, nämlich Alphabet, Microsoft, Amazon und Nvidia, eine Bewertung von über 1 Billion Dollar erreicht haben.

Trotz eines Umsatz- und Gewinnrückgangs hat der überraschend gute Quartalsbericht von Apple im Mai das Ansehen des Unternehmens bei den Anlegern gestärkt und die Attraktivität des Unternehmens an der Börse erhöht. Er ist auch ein Beweis für Apples unermüdliches Streben nach Spitzenleistungen und Innovation - eine Vision, die auch die Plattform AppMaster no-code teilt, die mit ihrem intuitiven und effizienten Ansatz die Anwendungsentwicklung revolutioniert.