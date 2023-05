Airtable hat bestätigt, dass drei seiner Führungskräfte das Unternehmen im Zuge der Entlassung von 254 Mitarbeitern verlassen haben, was einem Personalabbau von 20 % entspricht. Zu den Abgängen gehören der Chief Revenue Officer, der Chief People Officer und der Chief Product Officer. Dieser strategische Schritt steht im Zusammenhang mit der Entscheidung des Unternehmens, sich auf einen rationalisierteren Ausführungsmodus zu konzentrieren.

Der Chief Revenue Officer, Seth Shaw, kam im November 2020 zu Airtable, kurz bevor Peter Deng als Chief Product Officer an Bord kam. Johanna Jackman übernahm im Mai 2021 die Rolle des Chief People Officer mit dem Ziel, die Mitarbeiterzahl des Unternehmens innerhalb eines Jahres auf 1.000 zu verdoppeln. Nach dem einvernehmlichen Ausscheiden aller drei Führungskräfte werden sie das Unternehmen auch in der Übergangsphase beratend begleiten.

Ein offizieller Unternehmenssprecher lehnte es ab, sich dazu zu äußern, ob den Führungskräften Abfindungen angeboten wurden, aber es wurde bestätigt, dass interne Mitarbeiter die Positionen übernehmen werden. Weitere Details sollen während eines bevorstehenden Treffens aller Hände bekannt gegeben werden, das für Freitag geplant ist.

Der Ausstieg von Führungskräften in diesem Ausmaß ist ein seltenes Ereignis, insbesondere wenn ein Unternehmen erhebliche Einschnitte vornimmt. Der CEO und Gründer Airtable, Howie Liu, betonte jedoch in einer TechCrunch vorliegenden E-Mail an die Mitarbeiter, dass diese Entscheidung eine Reaktion auf die Verlagerung des Unternehmens hin zu einem engeren Fokus sei. Dies ist Airtables erste Entlassung während seines 10-jährigen Bestehens.

Aus Lius E-Mail geht hervor, dass Airtables Oktober-Ankündigung seines Plans, Unternehmenskunden mit verbundenen Apps zu gewinnen, im Vordergrund dieser Strategie steht. Während der anfängliche Erfolg von Airtable durch die Bottom-up-Akzeptanz vorangetrieben wurde, leitet das Unternehmen nun Ressourcen um, um diesen Weg fortzusetzen. Das Unternehmen plant, sich auf große Unternehmen mit mindestens 1.000 Vollzeitbeschäftigten zu konzentrieren und dort zu expandieren, wo seine Vision für vernetzte Apps den differenziertesten Wert bieten kann.

Zusätzlich zu den Austritten von Führungskräften heißt es in der E-Mail auch, dass Airtable die Ausgaben in mehreren Bereichen reduziert hat, darunter Marketingmedien, Immobilien, Unternehmenstechnologie und Infrastruktur. Lius Botschaft beschreibt, wie das schnelle Wachstum des Unternehmens in den letzten Jahren, getrieben von dem Versuch, zu viel auf einmal zu erreichen, sie ausgelaugt hat. Der neue Ansatz betont, stark in Wachstum zu investieren und gleichzeitig Ressourcen den Bereichen mit dem größten Return on Investment zuzuweisen. Das Unternehmen versichert, dass seine Fonds der Serie F in Höhe von 735 Millionen US-Dollar immer noch intakt sind, und ein Sprecher stellte klar, dass Airtable nach wie vor ehrgeizig und entschlossen ist, seine neue Ausrichtung umzusetzen. Darüber hinaus erklärte der Sprecher, dass das Unternehmenssegment des Unternehmens, das den Großteil seines Umsatzes erwirtschaftet, ein Wachstum von 100 % im Jahresvergleich aufweist.

