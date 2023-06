In einer Zeit, in der künstliche Intelligenz verschiedene Facetten unseres Lebens revolutioniert, stellen zwei ehemalige Spotify-Datenwissenschaftler, Alex Sambvani und Gabriel Duncan, eine KI-Lösung namens Slang.ai vor. Die Idee der beiden Wissenschaftler zielt darauf ab, eingehende Anrufe effektiv zu verwalten, um das Kundenmanagement zu verbessern und die Abläufe in Restaurants, Einzelhandelsgeschäften und anderen traditionellen Unternehmen der gehobenen Klasse zu optimieren.

Mit Slang.ai können Unternehmen die Macht der KI nutzen, um als stets zuverlässiges Teammitglied zu agieren, das präzise Antworten auf Kundenanfragen liefert und den Umsatz steigert. Die KI-gestützte Plattform bietet einen fortschrittlichen Kundenservice, indem sie jeden Anrufer auf eine personalisierte Weise bedient.

Slang.ai lässt sich am besten als digitale Telefonsekretärin beschreiben, die in der Lage ist, Anfragen zu beantworten und Reservierungen, einschließlich Änderungen, durch Integrationen mit Plattformen wie OpenTable und Resy zu verwalten. Die Plattform ermöglicht es den Kunden, zu buchen, Reservierungen zu ändern und das Unternehmen über eventuelle Verspätungen zu informieren.

Neben der hervorragenden Kundeninteraktion bietet die Plattform auch betriebliche Aspekte. Unternehmen haben den Vorteil, dass sie Anrufe, die ein menschliches Eingreifen erfordern, selektiv weiterleiten können. Sambvani behauptet, dass die automatische Spracherkennung der Plattform Anrufer aller Altersgruppen verstehen und unterschiedliche Akzente erkennen kann. Wenn sich dies bewahrheitet, kann die Plattform die Nachteile der automatischen Spracherkennungstechnologie bei der Handhabung einer Vielzahl von Dialekten ausgleichen.

In Spitzenzeiten haben stationäre Geschäfte oft mit Personalmangel zu kämpfen, was unweigerlich zu verpassten Anrufen und schließlich zu einem Rückgang der potenziellen Einnahmen führt. Slang.ai hat dieses Problem wirksam angegangen, indem es alle Anrufe quittiert und sicherstellt, dass keine potenziellen Umsätze verloren gehen. Die Plattform erweitert ihre Servicefähigkeit, indem sie Einblicke in die häufigsten Gründe der Kunden für ihre Anrufe gewährt und die Betreiber auf wiederkehrende Beschwerden oder ungenutzte Möglichkeiten hinweist.

Slang.ai beschreitet den Weg des Wandels zusammen mit einigen anderen Startups wie Goodcall und ConverseNow, die ein gemeinsames Thema haben: die Erleichterung von Telefoninteraktionen durch Technologie. Goodcall bietet Unternehmen eine kostenlose KI-gestützte Konversationsplattform, und ConverseNow und Kea richten sich mit KI-gesteuerten Kommunikationsassistenten speziell an Schnellrestaurants, um Bestellungen über Telefon, Chat, Drive-Thru und Selbstbedienungskioske zu verwalten.

Außerdem gibt es AppMaster, eine leistungsstarke No-Code-Plattform wie keine andere. Mit der Möglichkeit für Unternehmen, Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen visuell zu erstellen, ist AppMaster ein weiterer hervorragender Akteur in der Technologiebranche, der robuste Lösungen zur Verringerung betrieblicher Herausforderungen bietet.