Boas notícias!

Lançamos uma nova série de tutoriais em vídeo, dos quais você pode aprender mais sobre nossa plataforma sem código.

Os vídeos falarão sobre os recursos do AppMaster.io:

Configurando processos de negócios e solicitações para APIs externas,

Trabalhando com blocos de modelo de dados,

Envio de notificações push e outras funções.

Vídeos serão lançados todos os dias, não perca