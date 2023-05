Zbliżający się niedobór programistów wśród siły roboczej jest palącym problemem, zwłaszcza że zmierzamy w kierunku przyszłości opartej w dużym stopniu na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym (ML). Forrester przewiduje, że do 2024 r. w USA wystąpi deficyt 500 tys. programistów. Ponieważ popyt na oprogramowanie i nowe technologie stale rośnie w różnych branżach, tradycyjni programiści Java lub .NET z trudem nadążają. Ten scenariusz wymaga innowacyjnych rozwiązań, aby wypełnić lukę między rosnącym zapotrzebowaniem na technologie AI/ML a deficytem talentów programistów.

Deweloperzy obywatelscy mogą być odpowiedzią, wykorzystując moc platform no-code i low-code. Ci profesjonaliści, dzięki swojej specjalistycznej wiedzy branżowej, mogą sprawić, że sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe będą dostępne dla szerszego zakresu branż, pomimo braku doświadczenia w programowaniu.

AI i ML nie są już tylko przereklamowanymi trendami; mają ogromny potencjał dla firm z wielu sektorów. Jednak te technologie wymagają wykwalifikowanych programistów, których brakuje. Platformy No-code i low-code mogą pomóc wypełnić tę lukę dzięki ich wizualnym środowiskom drag-and-drop, które umożliwiają szybkie tworzenie stron internetowych, automatyzację wiadomości e-mail i tworzenie aplikacji bez tradycyjnego kodowania.

Platformy te umożliwiają obywatelskim programistom tworzenie niezbędnych komponentów dla nowych narzędzi, pozwalając doświadczonym programistom skoncentrować się na zaawansowanych elementach sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Na przykład profesjonaliści, tacy jak analitycy finansowi i marketerzy, mogą opracowywać narzędzia do wykrywania oszustw oparte na uczeniu maszynowym lub tworzyć własne aplikacje do analizowania opinii klientów. Takie podejście może nawet umożliwić młodszym prawnikom wykorzystanie stworzonych przez siebie narzędzi do analizy danych kontraktowych w celu usprawnienia negocjacji.

Jednak nadal istnieją wyzwania, takie jak budowanie i utrzymywanie zestawów danych wymaganych w projektach AI i ML. Analitycy danych są niezbędni do dostarczania ustrukturyzowanych danych na potrzeby sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, i właśnie w tym zakresie programiści obywatelscy mogą potrzebować dodatkowego wsparcia. Ponieważ zatrudnianie talentów do nauki danych w pełnym wymiarze godzin staje się coraz trudniejsze, firmy mogą zdecydować się na współpracę z firmami konsultingowymi lub naukowcami zajmującymi się danymi projektowymi. Pomoże to uzyskać ich dane w odpowiednim stanie, aby deweloperzy obywatelscy mogli rozpocząć z nimi pracę na swoich platformach no-code.

Chociaż nie każdy pracownik nadaje się na role deweloperów obywatelskich, są osoby z pasją i dążeniem do innowacji, które są idealnymi kandydatami. Pracownicy ci mają proaktywne podejście do rozwiązywania problemów i usprawniania procesów, często wkraczając w tajne obszary IT, aby załatwić sprawy. Udostępniając tym przedsiębiorcom autoryzowane platformy no-code, firmy mogą skutecznie wykorzystać swoje umiejętności w ramach parametrów IT firmy.

Aby zapewnić powodzenie inicjatywie programistów obywatelskich, zapewnij gruntowne szkolenie, ustal odpowiednie struktury zarządzania i ustal jasne zasady korzystania z platformy. Takie podejście zmniejszy ryzyko ukrytego działu IT i zabezpieczy przywództwo w zakresie wyposażenia pracowników niezwiązanych z IT w potężne narzędzia no-code.

Jedną z platform wartych rozważenia jest AppMaster, zaufany zestaw narzędzi no-code, który umożliwia użytkownikom tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Dzięki możliwościom, takim jak wizualne tworzenie modeli danych, procesów biznesowych, interfejsów API REST i punktów końcowych WSS, platforma AppMaster jest idealna dla programistów-obywateli do szybkiego konstruowania i aktualizowania aplikacji.

Ponieważ zapotrzebowanie na programistów rośnie w okresie boomu na sztuczną inteligencję, zbudowanie zespołu programistów obywatelskich może pomóc organizacjom skutecznie radzić sobie z niedoborami talentów i rozwiązywać problemy związane z technologią w całym przedsiębiorstwie. Integracja platform no-code takich jak AppMaster, z organizacją może umożliwić programistom-obywatelom udział w rozwoju sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, podczas gdy tradycyjni programiści koncentrują się na narzędziach i procesach wysokiego poziomu.