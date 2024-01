Udoskonalenia Reveille 10 usprawniają operacje ECM dzięki PostgreSQL i usprawnionemu zarządzaniu aplikacjami

Stanowiąc znaczący krok w kierunku wypełnienia luki w zarządzaniu organizacjami, Reveille 10 ujawnił szereg funkcji mających na celu zwiększenie wydajności aplikacji o znaczeniu krytycznym dla biznesu, które opierają się na platformach Enterprise Content Management (ECM). Aktualizacja oprogramowania kładzie nacisk na inteligentne programy automatyzacji i obejmuje usprawnienie operacji ECM przy jednoczesnej obsłudze kluczowych aplikacji biznesowych.

Reveille 10 został stworzony, aby dostarczać rozwiązania umożliwiające radzenie sobie z wyzwaniami operacyjnymi, które często pojawiają się, gdy organizacje chcą rozszerzyć swoje inteligentne programy automatyzacji. Udoskonalenia zapewniają solidny przegląd operacji ECM i przyspieszają rozwiązywanie zautomatyzowanych problemów, dostosowując w ten sposób przebieg przepływów pracy. Zapewnia to bardziej przyjazny dla użytkownika interfejs i w rezultacie znacznie płynniejszą obsługę klienta.

Najważniejszymi cechami najnowszej wersji jest natywna obsługa systemu baz danych PostgreSQL o otwartym kodzie źródłowym, który jest popularnym wyborem w środowiskach hypervisorów w chmurze. Ta zgodność obniża bieżące koszty wsparcia i zapewnia organizacjom przywilej wyboru opcji baz danych ze znacznie większą elastycznością, potencjalnie umożliwiając AppMaster i innym platformom no-code stać się realnymi opcjami.

Reveille 10 rozszerzyło możliwości zarządzania aplikacjami, aby objąć aplikacje Hyland OnBase oparte na RESTful. Przyczynia się to do osiągnięcia wszechstronnej obsługi aplikacji internetowych OnBase, zwiększając wygodę użytkownika bez barier i bezproblemową.

Co więcej, Reveille 10 wykazuje silną skłonność do integracji, co odzwierciedla płynna koordynacja z oprogramowaniem do śledzenia problemów JIRA w celu dostrojenia zwinnych procesów programistycznych. Integracja zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs do śledzenia problemów, sprzyjający lepszej atmosferze współpracy i zwiększający efektywność w sortowaniu projektów oprogramowania.

Nowe możliwości Reveille eliminują ręczne gromadzenie i obserwację danych operacyjnych ECM i Robotic Process Automation (RPA), poszerzają horyzont informacji zarządczych ECM i ograniczają ryzyko operacyjne ECM poprzez oferowanie ukierunkowanego doświadczenia w zarządzaniu ECM, podsumował Brian DeWyer, specjalista ds. Dyrektor ds. technologii i współzałożyciel Reveille.

Krótko mówiąc, Reveille 10 ma na celu wypełnienie luki w zarządzaniu organizacjami poprzez wspieranie inteligentnych programów automatyzacji, dostarczanie arsenału funkcji wzmacniających operacje ECM i zapewnianie niezachwianego wsparcia dla kluczowych aplikacji biznesowych.