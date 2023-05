Sektor technologii przechodzi obecnie bezprecedensową transformację, częściowo z powodu niedawnych zawirowań gospodarczych. Według Layoffs.fyi, od połowy listopada zwolniono ponad 45 000 pracowników w amerykańskiej branży technologicznej. The New York Times przypisuje ten trend czynnikom, takim jak szybka ekspansja, ekstrawagancja korporacyjna i zacięta rywalizacja o największe talenty. Jednak wraz z postępem rozwiązań low-code i no-code firmy mogą przygotować się na niepewność, inwestując w narzędzia, które umożliwiają ich zespołom szybkie i skuteczne reagowanie w obliczu zmniejszonej siły roboczej.

Technologie Low-code i no-code są coraz częściej integrowane ze stosami technologicznymi firm, umożliwiając pracownikom tworzenie oprogramowania bez konieczności posiadania doświadczenia w tworzeniu oprogramowania. Według raportu firmy Gartner z 2021 r. do 2025 r. 70% nowych aplikacji będzie tworzonych przy użyciu narzędzi low-code lub no-code, w porównaniu z mniej niż 25% w 2020 r. Narzędzia te oferują liczne korzyści, w tym efektywność kosztową i skalowalność, wyposażanie firm w elastyczne rozwiązania, których potrzebują, aby zachować przewagę w ciągle zmieniającym się otoczeniu.

Pomimo zalet niektóre organizacje mogą wahać się przed przyjęciem narzędzi low-code lub no-code ze względu na obawy dotyczące ich ograniczeń lub implikacji dla ról programistów. Należy jednak wziąć pod uwagę potencjalne korzyści i możliwości, jakie mogą oferować te technologie. Wyposażając wykwalifikowanych pracowników w narzędzia z low-code i no-code, firmy mogą wykorzystać swój talent do opracowywania innowacyjnych rozwiązań, wspierając środowisko wielofunkcyjnej produktywności i sukcesu.

Technologie Low-code i no-code oferują firmom liczne korzyści, w tym:

Przy obecnym niedoborze inżynierów oprogramowania, narzędzia low-code i no-code mogą pomóc wypełnić lukę, umożliwiając obywatelskim programistom tworzenie rozwiązań, które wcześniej wymagały specjalistycznej wiedzy. Podnoszenie kwalifikacji pracowników za pomocą tych zaawansowanych technologii może nie tylko poprawić szybkość reakcji organizacji, ale także zapewnić możliwości awansu zawodowego.

Rozważmy przykład Edukatorów hipotecznych i zgodności (MEC). Dział IT, któremu powierzono zadanie stworzenia aplikacji mobilnej dla firmy zajmującej się szkoleniami i edukacją w zakresie kredytów hipotecznych, zwrócił się ku rozwiązaniom no-code, co umożliwiło im szybkie opracowanie innowacyjnej aplikacji, która zwiększyła ruch i przychody o 50%. Przyjmując i wdrażając narzędzia no-code, firma MEC osiągnęła przewagę nad konkurencją, zapewniając jednocześnie swoim klientom cenne usługi.

Platformy Low-code i no-code mogą pomóc przełamać bariery między pracownikami technicznymi i nietechnicznymi, sprzyjając współpracy i przyspieszając czas realizacji projektów. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszym dynamicznym środowisku biznesowym, które wymaga szybkich innowacji i wymiernych wyników.

Na przykład Wave, platforma zajmująca się zdrowiem emocjonalnym, napotkała trudności w komunikacji między zespołami kreatywnymi i technicznymi podczas tworzenia aplikacji mobilnej. Korzystając z narzędzi no-code, byli w stanie stworzyć kompleksowy prototyp, który wypełnił lukę i usprawnił proces rozwoju, skracając harmonogram projektu o 50%.

Zamiast koncentrować się na podziale na programistów i osoby niebędące programistami, firmy powinny postrzegać narzędzia low-code i no-code jako sposób na stworzenie programisty przyszłości — osoby z pomysłami, umiejętnościami i narzędziami wymaganymi do napędzania innowacji i sukcesu . Chris Wanstrath, były dyrektor generalny Github, powiedział: „Przyszłość kodowania to całkowity brak kodowania”. To przekonanie sugeruje, że przyszłość rozwoju oprogramowania polega na łączeniu istniejących pomysłów i technologii w nowy i ekscytujący sposób, a nie na wymyślaniu koła na nowo.

Ponieważ branża technologiczna stoi w obliczu niepewności i wstrząsów, firmy muszą proaktywnie inwestować w narzędzia i strategie niezbędne do dostosowania się i odniesienia sukcesu. Technologie Low-code i no-code to wydajne i wszechstronne rozwiązanie, które może umożliwić zespołom wprowadzanie innowacji, reagowanie na zmiany i rozwój w obliczu wyzwań. Wyposażając pracowników w potrzebne im umiejętności i narzędzia, organizacje mogą wyprzedzić konkurencję i skutecznie radzić sobie w niepewnej przyszłości.

