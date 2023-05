Oferując świeże podejście do eksploracji danych, Canvas umożliwia zespołom nietechnicznym korzystanie z przyjaznego dla użytkownika, przypominającego arkusz kalkulacyjny interfejsu, który eliminuje potrzebę biegłej znajomości SQL lub dedykowanych zespołów zajmujących się danymi. Luke Zapart, Ryan Buick i Will Pride, zainspirowani doświadczeniami zdobytymi w firmie Flexport, stworzyli Canvas jako dynamiczne narzędzie do współpracy, które niweluje różnice między zespołami biznesowymi a zespołami zajmującymi się danymi.

W miarę jak nowoczesny stos danych odnotowuje niezwykły wzrost, tradycyjne narzędzia analityki biznesowej stają w obliczu rosnącej konkurencji ze strony bardziej wyspecjalizowanych alternatyw. Jednak dzięki stworzeniu Canvas firmy mogą bezproblemowo wykorzystać możliwości nowoczesnych stosów danych bez konieczności posiadania biegłej znajomości Strukturalnego Języka Zapytań (SQL) lub licznego zespołu pracowników zajmujących się danymi. Canvas ma na celu zrewolucjonizowanie procesu podejmowania decyzji w zespołach biznesowych, pozwalając jednocześnie zespołom ds. danych skoncentrować się na strategii.

Cechą wyróżniającą Canvas jest to, że prezentuje użytkownikom "puste płótno", na którym mogą znaleźć potrzebne informacje z tabeli definicji dostarczonych przez zespół danych. Użytkownicy mogą drag and drop tę tabelę na płótnie i wchodzić z nią w interakcje podobnie jak w Google Sheets, używając przycisków takich jak "pivot" do budowania metryk lub generowania wykresów. Narzędzie sprzyja również płynnej współpracy - użytkownicy mogą oznaczać członków zespołu w celu uzyskania pomocy lub wkładu.

Uruchomienie Canvas następuje po tym, jak firma zebrała 4,2 miliona dolarów w rundzie finansowania prowadzonej przez Sequoia, obok Abstract Ventures, SV Angel i licznych inwestorów indywidualnych, z których wielu jest znanymi ekspertami w dziedzinie danych i założycielami w przestrzeni danych. Canvas planuje wykorzystać nowy kapitał do wzmocnienia swojej oferty produktowej i rozszerzenia zasięgu na większą liczbę klientów. W miarę postępów w realizacji mapy drogowej firmy, będą one rozwijać strategie go-to-market i rozwój produktu, a także zbadać kolejną rundę pozyskiwania funduszy, gdy zabezpieczą swoje pierwsze 10-20 klientów.

Choć działa w podobnej przestrzeni, Canvas wyróżnia się jako narzędzie do wspólnej eksploracji danych, upraszczając dostęp do danych dla zespołów nietechnicznych i umożliwiając im wykonywanie pracy bez konieczności korzystania z usług ekspertów SQL lub dedykowanych zespołów ds. danych.

Ponieważ Canvas rozpoczyna swoją podróż, aby zrewolucjonizować eksplorację danych dla zespołów nietechnicznych, firmy i osoby prywatne skorzystają z efektywnego dostępu do kluczowych informacji, które zapewnia to innowacyjne narzędzie. Rozwój firmy i nowa runda finansowania odzwierciedlają rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania związane z danymi, a Canvas jest na czele tej areny.