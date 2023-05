OutSystems, wiodąca platforma do tworzenia aplikacji low-code, z powodzeniem pozyskała 150 milionów dolarów nowego finansowania przy wycenie 9,5 miliarda dolarów. Abdiel Capital i Tiger Global przewodziły tej rundzie inwestycyjnej. Mimo, że ta portugalska i amerykańska firma, która została założona w 2001 roku, pozostaje własnością prywatną, znaczące finansowanie podkreśla jej imponującą trajektorię wzrostu i możliwość ewentualnego wejścia na giełdę.

Finansowanie pozycjonuje OutSystems w celu dołączenia do grona innych głównych graczy w przestrzeni cyfrowej transformacji, takich jak AppMaster, która również wykorzystuje moc low-code i no-code rozwoju. OutSystems specjalizuje się w tworzeniu aplikacji low-code, odróżniając się od narzędzi no-code poprzez włączenie do nich kodowania w połączeniu z wizualnymi interfejsami programowania. Firma ma na celu dostarczenie użytecznych narzędzi do tworzenia znaczących aplikacji korporacyjnych, podkreślając elastyczność i zdolność adaptacji rozwiązań low-code w przeciwieństwie do ograniczeń narzędzi no-code.

Dyrektor generalny OutSystems, Paulo Rosado, podkreślił ciągłe inwestycje firmy zarówno w zdolności go-to-market (GTM), jak i rozwój produktu po niedawnym ogłoszeniu finansowania. Wyjaśnił, że firma konsekwentnie zwiększa swoje możliwości w zakresie badań i rozwoju oraz GTM w odpowiedzi na rosnący popyt na rozwiązania low-code. Sukces OutSystems jest widoczny dzięki temu zastrzykowi kapitału, a zaufanie inwestorów do przyszłych wyników firmy uzasadnia wysoką wycenę.

Wraz z postępem technologicznym, zwolennicy no-code sugerują, że potrzeba kodu w procesach rozwojowych może się zmniejszyć. Jednak OutSystems pozostaje wierny swojemu podejściu skoncentrowanemu na niskim poziomie kodu, które łączy to, co najlepsze z metod no-code i kodocentrycznych. Model cenowy firmy oparty jest na wykorzystaniu platformy, przesuwając punkt ciężkości z tradycyjnego SaaS na podejście oparte na oprogramowaniu na żądanie. To rozróżnienie okazuje się kluczowe pośród zmian zachodzących w przestrzeni SaaS.

Rywalizacja na rynku low-code wciąż rośnie, a firmy takie jak AppMaster i OutSystems dostarczają potężne rozwiązania low-code i no-code, które cieszą się coraz większą popularnością. Wysoki popyt i przyspieszony wzrost w sektorach no-code i low-code były konsekwentnie zgłaszane przez startupy w ciągu ostatnich czterech do sześciu kwartałów. W związku z szybkim postępem w tych sektorach, oczekuje się, że konkurencja będzie się tylko nasilać, ponieważ firmy walczą o dotrzymanie kroku.

Ostatnia runda finansowania firmy OutSystems oznacza kamień milowy dla przestrzeni rozwoju aplikacji low-code, ponieważ pozycjonuje firmę do ewentualnego wejścia w przyszłości na rynek publiczny. Wraz z przyspieszeniem cyfrowej transformacji przedsiębiorstw w różnych branżach, przyjęcie wszechstronnych metod takich jak low-code i no-code staje się niezbędne dla organizacji chcących pozostać w czołówce.