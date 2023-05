Rozwój generatywnej sztucznej inteligencji w branży technologicznej nabiera szybkiego tempa. Tylko w 2022 roku firmy venture capital zainwestowały oszałamiającą kwotę 4,5 miliarda dolarów w start-upy zajmujące się generatywną sztuczną inteligencją. Niedawnym dodatkiem do tego klubu jest Narrato, najnowocześniejsza platforma do tworzenia treści i współpracy ze sztuczną inteligencją, która ogłosiła pozyskanie funduszy VC. Start-up z San Francisco zgarnął 1 milion dolarów w rundzie wstępnej prowadzonej przez AirTree Ventures, australijską firmę znaną z wczesnego inwestowania w firmy takie jak Canva, Linktree i Employment Hero.

W rundzie finansowania uczestniczyła również OfBusiness, platforma handlu elektronicznego B2B oraz znany seryjny przedsiębiorca Shreesha Ramdas. Płatności SaaS start-up ChargeBee, aplikacja do nauki języków Preply i oprogramowanie do obsługi klientów Rocketlane należą do klientów, którzy wybrali Narrato ze względu na swoje potrzeby w zakresie treści, a firma zamierza wykorzystać wiedzę AirTree do ekspansji w Stanach Zjednoczonych.

Firma Narrato została założona w styczniu 2022 roku przez australijską seryjną przedsiębiorczynię Sophię Solanki, której poprzednie przedsięwzięcie biznesowe, DrumUp, koncentrowało się na platformach SaaS do marketingu treści i zarządzania mediami społecznościowymi. W rozmowie z TechCrunch Solanki wyjaśnił, że pierwotną koncepcją Narrato było zbudowanie GitHub dla treści – przestrzeni roboczej przeznaczonej dla zespołów marketingowych z funkcjami takimi jak automatyzacja, współpraca i publikowanie. Jednak żywe zainteresowanie zespołu generatywną sztuczną inteligencją w ciągu ostatnich kilku lat skłoniło ich do przestawienia i zintegrowania generatywnej sztucznej inteligencji na różnych etapach procesu tworzenia treści.

Podstawową ofertą Narrato jest asystent treści AI, który upraszcza planowanie dzięki funkcjom takim jak automatyczne generowanie briefu, tworzenie treści i optymalizacja. Platforma oferuje również narzędzia do współpracy i przepływu pracy, a także funkcje automatycznego publikowania. Zarówno do tworzenia treści opartych na sztucznej inteligencji, jak i niezwiązanych z nią, użytkownicy mogą korzystać z szablonów platformy dla różnych typów treści, w tym blogów, treści internetowych, skryptów wideo, wiadomości e-mail, treści w mediach społecznościowych i dzieł sztuki. Ponadto Narato oferuje podobny do czatu interfejs do tworzenia treści za pośrednictwem sztucznej inteligencji i planuje rozszerzyć wybór generatywnych szablonów treści wspomaganych przez sztuczną inteligencję do setek.

Gdy generatywna sztuczna inteligencja utworzy briefy, pisarze mogą je wykorzystać do tworzenia przewodników i konspektów SEO. Platforma obejmuje również badania i testy porównawcze, aby pomóc twórcom treści dotrzeć do szerszej publiczności.

Narrato ma konkurencję ze strony takich firm jak Notion i ClickUp, które są wykorzystywane do zarządzania projektami treści, podczas gdy Jasper i Copy.ai to platformy do tworzenia treści wykorzystujące sztuczną inteligencję. Jednak Narrato wyróżnia się integracją generatywnej sztucznej inteligencji w całym przepływie pracy marketingu i tworzenia treści w ramach jednej platformy. W oświadczeniu partner AirTree, Elicia McDonald, pochwaliła głębokie zrozumienie rynku przez Solanki i umiejętność zidentyfikowania potencjału generatywnej sztucznej inteligencji w marketingu treści, biorąc pod uwagę imponującą wczesną trakcję firmy.

Platformy takie jak Narrato pokazują transformacyjną moc generatywnej sztucznej inteligencji w dziedzinie tworzenia treści. Wykorzystując sztuczną inteligencję do pomocy twórcom treści, firmy mogą znacząco przyspieszyć proces tworzenia i optymalizacji treści. W miarę jak przedsiębiorcy na całym świecie integrują innowacyjne rozwiązania takie jak Narrato, przyszłość tworzenia treści wydaje się być zdominowana przez platformy wspierane przez sztuczną inteligencję.