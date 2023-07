Microsoft podczas swojej ostatniej corocznej konferencji Inspire, zademonstrował swoje zaangażowanie w sztuczną inteligencję (AI), ujawniając ulepszenia i partnerstwa wynikające z postępów w dziedzinie AI. Podczas interaktywnych dyskusji i przemówień wydarzenie rzuciło światło na postępy giganta technologicznego w dziedzinie sztucznej inteligencji, a także na najnowsze przedsięwzięcia i współpracę jego zespołu.

Jedno z kluczowych ogłoszeń z wydarzenia koncentruje się wokół ujawnienia ceny Microsoft 365 Copilot. Ta funkcja, która ma być integralnym składnikiem oferty Microsoft, ma być wyceniona na 30 USD za użytkownika każdego miesiąca - jako dodatek do standardowych kosztów Microsoft 365. Frank X. Shaw W niedawnym wpisie na blogu, dyrektor ds. komunikacji w firmie Microsoft, omówił możliwości nadchodzącej witryny Copilot. W przeciwieństwie do typowych generatywnych aplikacji AI skupiających się wyłącznie na jednej umiejętności, Copilot zapewnia użytkownikom arsenał umiejętności wykorzystujących sztuczną inteligencję, obnosząc się ze swoją wrażliwością kontekstową.

System dodatkowo wzbogaca odpowiedzi, integralnie uwzględniając bieżące konteksty pracy użytkownika i historię korespondencji. Rozszerza swój zakres, włączając dane z dokumentów, wiadomości e-mail, kalendarzy, czatów, kontaktów i spotkań, aby generować bardziej precyzyjne i przydatne odpowiedzi na zapytania.

Kontynuując swoją serię zapowiedzi, Microsoft przedstawił również Bing Chat Enterprise, przeznaczony do wewnętrznego użytku korporacyjnego. Funkcja ta zapewnia bezpieczeństwo danych firmy, ponieważ nie zapisuje żadnych danych czatu ani nie wykorzystuje ich do modeli szkoleniowych. Użytkownicy Microsoft 365 E5, E3, Business Premium, and Business Standard mogą korzystać z tej dodatkowej funkcji bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Tymczasem samodzielna subskrypcja będzie również dostępna w cenie 5 USD za użytkownika miesięcznie.

Co więcej, Microsoft Sales Copilot był świadkiem rozszerzenia swoich możliwości o generowane przez sztuczną inteligencję podsumowania szans, kontekstowe wersje robocze wiadomości e-mail i przygotowania do spotkań, umożliwiając zespołom sprzedaży dalsze wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Nowe oferty optymalizacji procesów zostały wprowadzone na Power Automate wraz z dodaniem możliwości eksploracji procesów. Według Shaw, ulepszenia te pomogłyby użytkownikom w uzyskaniu całościowego zrozumienia ich funkcji biznesowych, wygenerowaniu spostrzeżeń, sugestii dotyczących aplikacji i automatyzacji oraz pozwoliłyby im szybko zbudować niezbędne rozwiązania za pośrednictwem Power Platform.

Podkreślając swoją współpracę w zakresie sztucznej inteligencji, Microsoft ogłosił partnerstwo z Meta w zakresie modelu open-source dla dużych języków - Llama 2. Model jest obecnie dostosowywany do płynnego działania w systemie Windows, a klienci Azure będą mieli możliwość wdrożenia modeli Llama 2 w swoich systemach.

Oprócz tego, Epic, firma zajmująca się technologiami zdrowotnymi, zintegrowała usługę Azure OpenAI ze swoim elektronicznym systemem dokumentacji medycznej, umożliwiając lekarzom badanie danych pacjentów w sposób konwersacyjny i skuteczne odpowiadanie na pytania pacjentów.

Microsoft Inspire posłużył również jako platforma startowa dla nowego programu Microsoft AI Cloud Partner Program. Jego celem jest umożliwienie każdemu partnerowi dostarczania wartości dla klienta z wykorzystaniem Microsoft AI i Microsoft Cloud. Program ma na celu zapewnienie partnerom kompleksowego portfolio dla każdego modelu biznesowego na wszystkich etapach dojrzałości.

