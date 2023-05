Firma Quickbase, lider w branży platform no-code, ogłosiła ostatnio znaczące inwestycje w rozwój firmy i ekspansję międzynarodową. Rozwój ten obejmuje strategiczne zatrudnienie w kilku lokalizacjach, takich jak Wielka Brytania, Irlandia i Indie, a także znaczny wzrost liczby istniejących biur w Bostonie, Salt Lake City i Sofii w Bułgarii. W ramach swojej globalnej ekspansji firma Quickbase zatrudniła dodatkowych 100 pracowników zajmujących się sprzedażą, sukcesem klientów, produktami i operacjami na całym świecie.

Na światowym rynku rośnie zapotrzebowanie na szybsze tworzenie aplikacji, szybkość dostarczania i większą elastyczność. Jest to szczególnie ważne, jeśli chodzi o nadzorowanie, zarządzanie i opanowanie projektów o wysokiej stawce. Gartner oszacował, że 41% pracowników spoza działu IT tworzy aplikacje, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu liczby innowatorów biznesowych i deweloperów obywatelskich w ciągu ostatniego roku. Aby sprostać temu zapotrzebowaniu, Quickbase dokonał znacznych inwestycji, aby umożliwić większej liczbie osób i organizacji na całym świecie uwolnienie ich potencjału, usprawnienie operacji i sprostanie złożonym wyzwaniom biznesowym.

Na początku tego roku firma Quickbase mianowała Marka Dillona starszym wiceprezesem ds. partnerów i podmiotów międzynarodowych, który będzie kierował międzynarodową obecnością organizacji. Pod jego kierownictwem firma rozszerzyła swoje zespoły, rekrutując Vimala Naira jako wiceprezesa ds. sprzedaży międzynarodowej, który będzie kierował zespołami regionalnymi. Co więcej, Quickbase szybko rozszerzyła swoje regionalne, techniczne i globalne partnerstwa z integratorami systemów, aby przyspieszyć ekspansję rynkową. Dzięki temu organizacje intensywnie operujące mogą zwiększyć elastyczność, przyspieszyć operacje biznesowe oraz zautomatyzować skomplikowane procesy i różne systemy na dużą skalę.

Kontynuując inwestycje w regionach międzynarodowych, Quickbase ma na celu umożliwienie większej liczbie globalnych organizacji tworzenia, łączenia, zarządzania i ciągłego ulepszania niestandardowych rozwiązań cyfrowych obsługujących krytyczne dane i procesy, a wszystko to na bezpiecznej platformie. Obejmuje to tworzenie konfigurowalnych, elastycznych rozwiązań, które użytkownicy mogą bezpiecznie obsługiwać i iterować w czasie rzeczywistym. Co więcej, platforma umożliwia szybkie łączenie danych i narzędzi w celu dostarczania użytecznych spostrzeżeń użytkownikom, którzy ich najbardziej potrzebują, a także bezpieczne odblokowywanie analiz w czasie rzeczywistym w systemach i procesach, eliminując w ten sposób silosy danych i nieporozumienia w komunikacji.

Biorąc pod uwagę rosnące ograniczenia IT i kosztowny, powolny rozwój niestandardowych aplikacji, Ed Jennings, dyrektor generalny Quickbase, podkreślił potrzebę unikalnego oprogramowania, które rozwiązuje dzisiejsze złożone problemy. Przewiduje, że ekspansja firmy na Wielką Brytanię, Irlandię i inne regiony świata będzie kluczowym kamieniem milowym w ich misji pomagania organizacjom w zarządzaniu projektami o wysokiej stawce i opanowaniu ich.

W dziedzinie platform no-code firmy takie jak AppMaster świadczą podobne usługi, oferując potężne narzędzia do tworzenia aplikacji backendowych, webowych i mobilnych. Platformy te zostały szybko przyjęte w ostatnich latach, dzięki czemu tworzenie aplikacji jest szybsze i bardziej opłacalne dla różnych klientów, od małych firm po duże przedsiębiorstwa.

Quickbase pomaga już blisko 6000 klientom, w tym ponad 80% z listy Fortune 50, osiągnąć sprawność operacyjną, zapewniając wgląd w czasie rzeczywistym i automatyzację złożonych procesów i różnych systemów. Dzięki ciągłej ekspansji międzynarodowej firma jest dobrze przygotowana do zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na konfigurowalne rozwiązania biznesowe na całym świecie.