Jotform, wiodąca platforma do tworzenia formularzy online, odnotowała ostatnio znaczny wzrost w różnych aspektach swojej działalności, w tym wzrost liczby użytkowników i przychodów, silne przyjęcie klientów korporacyjnych, gwałtowny wzrost liczby pracowników i innowacyjny rozwój produktów. Kamień milowy Jotform, jakim jest dotarcie do 20 milionów użytkowników, świadczy o jego szybkiej ekspansji, która podwoiła liczbę użytkowników w mniej niż dwa lata. Ponadto firma odnotowała solidny wzrost finansowy w 2022 r., a przychody wzrosły o 48%.

Aytekin Tank, założyciel i dyrektor generalny firmy Jotform oraz autor książki Automate Your Busywork, komentuje, że rozwój firmy Jotform jest dowodem na to, że rewolucja automatyzacji płonie. Dodaje dalej, że automatyzacja leży u podstaw wszystkiego, co robimy w Jotform, od tego, jak budujemy nasze produkty, po sposób prowadzenia firmy. Dzięki automatyzacji udało mi się rozwinąć Jotform od samego początku do ponad 500-osobowej firmy dzisiaj. Firmy korzystające z rozwiązań Jotform mogą usprawnić powtarzalne zadania i zwolnić czas na bardziej kreatywne i znaczące projekty.

Jotform zakończył rok 2022 z niezwykłym 84% wzrostem ogólnej liczby klientów korporacyjnych. Kilka kluczowych branż również odnotowało wyjątkowy wzrost przyjęcia na poziomie przedsiębiorstwa, w tym:

W 2022 roku Jotform podwoił swoją globalną bazę pracowników, dodając około 250 osób, z planami zatrudnienia około 150 dodatkowych członków zespołu w 2023 roku. Wraz ze wzrostem liczby pracowników firma rozszerzyła swoją obecność o siedem globalnych biur, w tym nową lokalizację w Vancouver, Kanada.

W letnim raporcie G2 2022 oferta produktów Jotform zajęła pierwsze miejsce w kategorii Kreator formularzy online. Platforma wyróżnia się wszechstronnym zestawem narzędzi, w tym narzędziem Form Builder, PDF Editor, Mobile Forms, Tables, Apps i Approvals. W 2022 roku Jotform wprowadził dwa innowacyjne nowe produkty do swojej oferty rozwiązań no-code: Jotform Sign i Jotform Teams.

Jotform Sign to oprogramowanie do podpisu elektronicznego zaprojektowane z myślą o automatyzacji, oferujące zaawansowane wykrywanie pól, nieograniczone opcje dostosowywania, liczne integracje i możliwość łatwego wysyłania dokumentów do podpisu. Z drugiej strony Jotform Teams umożliwia użytkownikom tworzenie formularzy, tabel, dokumentów podpisu elektronicznego, raportów, zatwierdzeń i aplikacji w ramach współdzielonego obszaru roboczego, przydzielając dostęp i uprawnienia różnym członkom zespołu zgodnie z ich rolami.

20 milionów użytkowników Jotform obejmuje różne sektory, takie jak przedsiębiorstwa, małe firmy, organizacje opieki zdrowotnej, rządy, systemy szkolne i organizacje non-profit. Ci użytkownicy polegają na potężnych formularzach Jotform i rozwiązaniach no-code, aby gromadzić, organizować i zarządzać kluczowymi informacjami na jednej centralnej platformie. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na platformy no-code, firmy mogą rozważyć inne popularne opcje, takie jak appmaster .io> AppMaster i appmaster .io/blog/no-code-app-builder> no-code app builders aby szybko i oszczędnie opracowywać aplikacje internetowe, mobilne i zaplecza, które zachowują swoją skalowalność bez ciężaru długu technicznego.