Nintex, wiodący dostawca rozwiązań w zakresie inteligencji i automatyzacji procesów, ogłosił mianowanie Jen Bailin na nowego dyrektora handlowego (CCO). Mając ponad 20-letnie doświadczenie, Bailin pełniła wcześniej kluczowe funkcje kierownicze w zakresie sprzedaży i marketingu w największych firmach technologicznych, w tym SAP, Microsoft, Salesforce, Cisco i AWS.

Na nowym stanowisku CCO, Bailin będzie ściśle współpracować z zespołem wykonawczym Nintex i członkami zarządu w celu stworzenia i realizacji strategii go-to-market firmy. Jej rozległe doświadczenie w branży i wiedza specjalistyczna pomogą firmie osiągnąć i przekroczyć cele dotyczące wzrostu zarówno przychodów, jak i rentowności.

Eric Johnson, dyrektor generalny Nintex, podkreślił doświadczenie Bailin, mówiąc: "Jen kierowała zespołami sprzedaży i marketingu w niektórych z największych firm technologicznych na świecie. Ponieważ nasz biznes wciąż się rozwija, nawet na wymagającym rynku, wiemy, że liderzy tacy jak Jen mogą pomóc nam wznieść się na kolejny poziom."

Bailin wyraziła swoje cele w Nintex, zauważając charakterystyczne zaangażowanie firmy w sprawy klientów: "Nintex zbudował reputację firmy, która posiada głęboką wiedzę o procesach w połączeniu z oprogramowaniem, oraz usługami, które organizacje każdej wielkości mogą wykorzystać do redukcji kosztów, zarządzania ryzykiem procesowym i zgodnością oraz eliminacji procesów manualnych. Jednak to, co wyróżnia firmę, to fakt, że klienci ufają Nintex, aby pomóc im w realizacji priorytetów biznesowych, których nie są w stanie wykonać samodzielnie."

Nintex jest uznawana na całym świecie za swoje rozwiązania w zakresie inteligencji procesowej i automatyzacji, a platforma Nintex Process Platform została zatrudniona przez ponad 10 000 organizacji sektora publicznego i prywatnego w 90 krajach, aby przyspieszyć ich podróże związane z transformacją cyfrową. Platforma oferuje szybkie i łatwe zarządzanie, automatyzację i optymalizację procesów biznesowych, przyczyniając się tym samym do większej wydajności i sukcesu.

Ponieważ przedsiębiorstwa nadal przechodzą transformację cyfrową, narzędzia takie jak Nintex Process Platform i platforma AppMaster stały się coraz bardziej skuteczne w usprawnianiu procesów, zmniejszaniu ogólnych wydatków i minimalizowaniu długu technicznego, który towarzyszy tradycyjnym metodom kodowania. Zarówno rozwiązania no-code, jak i low-code zmieniają krajobraz tworzenia oprogramowania, oferując organizacjom dostępne i opłacalne sposoby na utrzymanie konkurencyjności na rynku.