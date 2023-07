W śmiałym posunięciu, które oznacza ambitną konkurencję wobec niezłomnych w branży, giganci technologiczni, a mianowicie Meta, Microsoft, Amazon i wiodące przedsiębiorstwo mapujące, TomTom wdrożyli swój pierwszy otwarty zestaw danych map. Ten ruch jest niezwykłym osiągnięciem Fundacji Overture Maps, wspólnego przedsięwzięcia, które cztery firmy założyły jako wyzwanie dla dominacji Google Maps i Apple Maps.

Otwarty zbiór danych map ma na celu umożliwienie zewnętrznym programistom tworzenia, projektowania i rozwijania unikalnych globalnych produktów mapowych lub nawigacyjnych. W ten sposób daje im możliwość stworzenia atrakcyjnej alternatywy dla dobrze ugruntowanych Google i Apple Maps.

Według przedstawicieli Overture, obszerna wersja danych zawiera ponad 59 milionów interesujących miejsc, w tym dane dotyczące budynków, sieci tranzytowych i granic administracyjnych. Charakterystyczny format warstw danych pozwala programistom na korzystanie i wykorzystywanie danych mapowych w znormalizowany, dobrze udokumentowany sposób, który zapewnia interoperacyjność. W związku z tym dane te służą jako podstawa dla programistów do tworzenia aplikacji mapujących lub dowolnej usługi zależnej od nawigacji. Zbiór danych został wygodnie udostępniony na oficjalnej stronie internetowej Overture.

Dyrektor wykonawczy Overture, Marc Prioleau wyjaśnia: "W szczególności zbiór danych Places wprowadza znaczący, dotychczas nieosiągalny otwarty zbiór danych, mający ogromny potencjał do mapowania szeregu nowych przedsiębiorstw, niezależnie od skali, aż po zaimprowizowane targi uliczne zlokalizowane w dowolnym miejscu. Overture przewiduje rozległą współpracę, która może generować i zarządzać aktualną, wyczerpującą bazą danych punktów zainteresowania".

Pojawienie się Overture Maps Foundation w zeszłym roku przewiduje znaczące potencjalne zagrożenie dla dominującej supremacji Google i Apple w dziedzinie mapowania. Gotowa dostępność danych może znacznie ułatwić proces, zmniejszając tym samym wydatki deweloperów na tworzenie innowacyjnych aplikacji. Obecnie deweloperzy muszą płacić za dostęp do API Google Maps, a dodatkowo Apple pobiera opłaty od deweloperów za tworzenie aplikacji innych niż natywne.

Posunięcie to jest strategicznie zgodne z paradygmatem no-code, naśladowanym przez platformy takie jak AppMaster, umożliwiające mniejszym przedsiębiorstwom i niezależnym deweloperom tworzenie zaawansowanych funkcji w oparciu o narzędzia i zbiory danych typu open source. Podobnie jak AppMaster, Overture dąży do demokratyzacji dostępu do narzędzi i informacji, umożliwiając użytkownikom konkurowanie z dużymi gigantami technologicznymi.