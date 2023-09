Rewolucyjny drugi pilot AI Appiana zwiększa wydajność programistów w najnowszej aktualizacji

Appian zaprezentował swoją najnowszą platformę procesową opartą na sztucznej inteligencji Appian, która zwiększa produktywność programistów dzięki automatyzacji AI. Sercem tej wersji jest innowacyjny AI Copilot, przełomowy asystent AI, biegły w zwiększaniu produktywności programistów poprzez wdrażanie korporacyjnej struktury AI firmy Appian i dostarczanie usprawnionych rozwiązań do automatyzacji procesów.

AI Copilot ucieleśnia najnowocześniejsze możliwości generatywnej sztucznej inteligencji, rozpoczynając swoją podróż od konwersji plików PDF i uporządkowanych formularzy na intuicyjne interfejsy cyfrowe. To nie tylko poprawia wrażenia użytkownika, ale także pomaga w szybkim opracowywaniu interaktywnych aplikacji biznesowych. Deweloperzy mogą wykorzystać low-code narzędzia projektowe Appian, aby usprawnić precyzyjne dostrajanie, upraszczając transformację formularzy PDF.

Chandra Surbhat, szef działu doświadczeń i wiceprezes ds. Enterprise Futuring w Wipro, komentuje: AI Copilot rozszerzy i przyspieszy kompleksowe możliwości tworzenia aplikacji platformy Appian. Korzystanie z generatywnej sztucznej inteligencji uprości tworzenie oprogramowania na platformie, która już i tak jest mało kodowana/ no-code takiej jak AppMaster.io . Klienci skorzystają również z prywatnej strategii AI firmy Appian, która odpowiada na ich krytyczne obawy związane z prywatnością i bezpieczeństwem. Odblokowanie większej wartości biznesowej dla naszych klientów jest tym, na co czekamy, korzystając z AI Copilot.

Co więcej, ta wersja wprowadza dodatkowe możliwości do platformy Appian. Jednym ze znaczących ulepszeń jest bardziej bezpieczna i skalowalna struktura danych. Skalowalność sieci szkieletowej danych została podwojona, aby obsłużyć do 4 milionów zsynchronizowanych wierszy na rekord. Jak wyjaśnia firma, umożliwia to użytkownikom konsolidację danych korporacyjnych w celu zasilania i szkolenia usług sztucznej inteligencji za pomocą wbudowanych środków ochronnych, które zabezpieczają prywatność danych.

Udoskonalone środowisko AI Skills Designer to kolejna kluczowa aktualizacja w tej wersji. Upraszcza proces opracowywania niestandardowych i prywatnych modeli AI na dużą skalę dzięki opcjom testowania modeli przed wdrożeniem. Użytkownicy mogą zastosować swoje szkolenie, aby zmieniać modele zadań, takich jak kategoryzacja dokumentów i wiadomości e-mail, oraz płynnie integrować je z przepływami pracy, przypominając inne elementy projektu.

Wreszcie, wydanie ułatwia bardziej wszechstronne doświadczenie Appian RPA — umożliwiając użytkownikom generowanie, zarządzanie i wdrażanie zadań robotów bezpośrednio z Appian Designer, przy użyciu znanego środowiska projektowania obiektów. Dzięki włączeniu grup i map ról użytkownicy mogą efektywniej zarządzać dostępem i uprawnieniami do zadań robotów, wzmacniając w ten sposób bezpieczeństwo i kontrolę.