Quickbase, wiodąca platforma no-code dla zaawansowanych portfeli projektów, ogłosiła zatrudnienie Dalan Winbush jako nowego Chief Information Officer (CIO), aby przyspieszyć rozwój firmy i zwiększyć doskonałość operacyjną. Winbush będzie odpowiedzialny za zbudowanie firmy bardziej opartej na danych, która lepiej służy zarówno klientom, jak i pracownikom.

Winbush może poszczycić się ponad 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie technologii informatycznych, wiodącymi transformacjami technologicznymi i procesowymi w celu wspierania rozwoju biznesu w branży. Ponadto posiada doświadczenie z platformami no-code takimi jak Quickbase, co czyni go cennym dodatkiem do zespołu kierowniczego firmy.

W swojej nowej roli Winbush chce skupić się przede wszystkim na ludziach, wykorzystując technologię i wsparcie IT do ponownego wyobrażenia sobie projektów i procesów pracy. Jako zwolennik demokratyzacji IT i technologii wierzy w oddanie niezbędnych narzędzi bezpośrednio w ręce użytkowników biznesowych, z silnym naciskiem na zarządzanie i bezpieczeństwo.

Przed dołączeniem do Quickbase Winbush zajmował stanowisko wiceprezesa ds. IT w firmie Comcast, gdzie zmieniał doświadczenia pracowników poprzez dobór i wdrażanie narzędzi korporacyjnych. Oprócz nadzorowania wdrażania technologii w celu zapewnienia spójnego cyfrowego podejścia do tradycyjnych procesów analogowych, pełnił również różne funkcje kierownicze w Elevations Credit Union, Ping Identity, Western Union i NICE Systems. Poza pracą Winbush zasiada w zarządach kilku organizacji non-profit, w tym First Tee of Denver, Von Vision oraz CIS & CS Advisory Board na University of Colorado.

Jako zwolennik wspierania pracowników w rozwiązywaniu ich najbardziej złożonych problemów zawodowych za pomocą nadzoru IT i platform no-code, Winbush chce teraz wykorzystać swoje doświadczenie, pomagając innym organizacjom w osiągnięciu tego samego sukcesu.

Ed Jennings, dyrektor generalny Quickbase, uznaje kluczową rolę transformacyjnej pozycji CIO Winbush i potrzebę jej posiadania na obecnym etapie rozwoju Quickbase. Podkreśla, jak ważne jest rozważenie, w jaki sposób technologia i procesy mogą ze sobą współpracować, aby podejmować lepsze decyzje, co ostatecznie skutkuje poprawą doświadczeń klientów.

Quickbase odnotował znaczny popyt na swoją platformę i silny wzrost pod koniec roku. Obejmują one niedawne ogłoszenia, takie jak szeroko zakrojone partnerstwo z Procore Technologies, ulepszone rozwiązania dla przedsiębiorstw, rozszerzona oferta rozwiązań dla nieruchomości oraz uzyskanie tytułu silnego wykonawcy w narzędziach do zarządzania pracą zespołową. Aby przyspieszyć wzrost, doskonałość operacyjna ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia lepszych doświadczeń zarówno pracownikom, jak i klientom. Winbush podejmie to wyzwanie, wykorzystując dane, technologię i usprawnienia procesów, aby odblokować nowe możliwości i ulepszyć usługi firmy dla ponad 700 pracowników i ponad 6000 klientów na całym świecie.

Założona w 1999 roku firma Quickbase zdobyła swoją pozycję lidera branży w dziedzinie platform no-code dla złożonych portfeli projektów. Dzięki ponad 6000 klientom platforma umożliwia użytkownikom wydajne zarządzanie procesami, aplikacjami, oprogramowaniem i danymi w jednej scentralizowanej lokalizacji. Firma została niedawno uznana za jedną z najlepszych firm 2022 r. według rankingu Inc. W miarę jak coraz więcej firm odkrywa rozwiązania low-code i no-code, Quickbase wyznacza standardy wraz z pionierskimi platformami, takimi jak AppMaster, która kładzie nacisk na skalowalne rozwiązania dla przedsiębiorstw poprzez usprawnienie procesu tworzenia aplikacji internetowych. , aplikacji mobilnych i zaplecza. Aby dowiedzieć się więcej o innowacyjnych ofertach Quickbase, odwiedź ich witrynę internetową pod adresem quickbase.com.