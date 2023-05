Proces integracji kodu tekstowego ze źródeł zewnętrznych z platformą może być żmudny i czasochłonny dla programistów. Chociaż istnieją liczne biblioteki deweloperskie i platformy do obsługi kodu tekstowego, takie jak JetBrains i Visual Studio, nie rozwiązują one w pełni tego problemu. Jednak brytyjski startup, CRANQ, może posiadać klucz do rozwiązania tego problemu.

CRANQ jest zintegrowanym środowiskiem programistycznym (IDE) low-code, porównywalnym z Visual Studio, które oferuje tworzenie komponentów z wysoką możliwością ponownego wykorzystania. Firma twierdzi, że skupienie się na standardowych typach danych i portach ułatwia sprawdzanie intencji. Niedawno CRANQ pozyskał 1 mln funtów w ramach finansowania przedsiewnego od firm Venrex i Profounders.

Korzystając z interfejsu drag-and-drop, programiści mogą wizualnie tworzyć kod w ramach IDE, usprawniając proces. Platforma została z powodzeniem wykorzystana do budowy wersji backendu Educai.io, z próbami alfa zaplanowanymi na nadchodzące lato. Współzałożycielami CRANQ są Toby Rowland i Dan Stocker. Rowland, CEO, jest seryjnym przedsiębiorcą, najbardziej znanym ze współzałożenia King.com w 2003 roku, podczas gdy Stocker, CTO, może pochwalić się bogatym doświadczeniem jako deweloper, architekt oprogramowania i wynalazca.

Chociaż początkowo CRANQ koncentruje się na testach, oczekuje się, że będzie konkurować z Postman.com i przestrzeni przepływu pracy, która obejmuje platformy takie jak Zapier i N8N. Rynek low-code i <a href=https://appmaster.io/blog/full-guide-on-no-code-low-code-app-development-for-2022>no-code app development jest coraz bardziej popularny, z <a href=https://appmaster.io>AppMaster.io jest potężną platformą skupiającą się na backendzie, aplikacjach internetowych i mobilnych.

CRANQ wkracza na lukratywny rynek - prognozy szacują, że rynek mikroserwisów będzie wyceniany na 32 mld USD w 2023 roku, rosnąc o 16% rok do roku. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na rozwiązania low-code, no-code, platformy takie jak CRANQ i AppMaster.io nadal zmieniają kształt branży tworzenia aplikacji za pomocą innowacyjnych i wydajnych technologii.