Cord, londyński startup, który zapewnia pojedynczy interfejs API do integracji narzędzi współpracy w czasie rzeczywistym z dowolną aplikacją, zebrał 17,5 miliona dolarów w rundzie finansowania Serii A. Finansowanie, mające na celu przyspieszenie rozwoju produktu poprzez zatrudnianie inżynierów, projektantów i menedżerów produktu, było prowadzone przez europejską firmę venture capital Index. Inni inwestorzy w rundzie to NFX, Stride i aniołowie biznesu, tacy jak Elad Gil, Jeff Morris Jr., Charlie Songhurst, Guy Podjarny i Matt Robinson.

Pomimo tego, że Cord został założony zaledwie w zeszłym roku, zapewnił już partnerstwo z Typeform, platformą do gromadzenia danych konwersacyjnych. To partnerstwo umożliwia firmie Typeform korzystanie z interfejsu API firmy Cord w celu udostępniania klientom funkcji współpracy, upraszczając proces projektowania formularzy online. Chociaż Cord nie ujawnił jeszcze konkretnych numerów klientów, stwierdził, że jego prywatna beta, która zakończyła się po uruchomieniu usługi ogólnego dostępu w sierpniu, obejmowała setki klientów. Ci klienci to nieujawnieni dostawcy SaaS, start-upy i przedsiębiorstwa skalujące.

Głównym rynkiem docelowym firmy Cord są rozwiązania B2B SaaS wykorzystywane przez zespoły. Przykłady obejmują narzędzia do zarządzania relacjami z klientami, takie jak HubSpot, systemy zarządzania treścią, takie jak Webflow lub WordPress, oraz narzędzia no-code takie jak Retool. Inni główni klienci to klienci korporacyjni Typeform, duże firmy technologiczne, marki konsumenckie i duże studio filmowe używające Cord w swoich narzędziach analizy biznesowej.

Interfejs API Cord, reklamowany jako wymagający tylko jednego wiersza kodu JavaScript, umożliwia klientom łatwe dodawanie funkcji współpracy do ich produktów. Funkcje te mogą obejmować czat w czasie rzeczywistym, adnotacje, integracje zarządzania zadaniami, integrację Slack, nagrywanie ekranu, wiadomości audio, wspólne przeglądanie na żywo i czat wideo.

Ponieważ zapotrzebowanie na narzędzia do współpracy w miejscu pracy rośnie ze względu na wzrost popularności pracy zdalnej i rozwiązań typu oprogramowanie jako usługa (SaaS), Cord ma na celu zapewnienie firmom łatwego sposobu dodawania elementów społecznościowych do ich produktów. Takie podejście może zaoszczędzić firmom wiele lat czasu na rozwój i zapewnić im przewagę nad konkurencją, oferując ulepszone funkcje współpracy. Rzeczywiście, wizją firmy Cord jest, aby każdy produkt sieciowy stał się w niedalekiej przyszłości doświadczeniem dla wielu graczy.

W oświadczeniu Jan Hammer, partner w Index Ventures, podkreślił znaczenie Cord w nowoczesnych przestrzeniach roboczych: Rozwój pracy zdalnej w połączeniu z rozprzestrzenianiem się narzędzi typu oprogramowanie jako usługa oznacza, że zespoły tracą czas na przemieszczanie się tam i z powrotem między aplikacjami zwiększającymi produktywność i komunikacyjnymi, takimi jak Slack. Cord pozwala użytkownikom pozostać w aplikacji, która najlepiej obsługuje ich przepływ pracy, ale nadal czerpie korzyści ze współpracy.

Hammer pochwalił również Cord za integrację z istniejącymi aplikacjami: Podoba nam się, że Cord dodaje do istniejących aplikacji - to nie jest kolejne rozwiązanie, które klienci będą musieli przyjąć, to rozwiązanie wewnątrz tego, do czego są już przyzwyczajeni. Wierzymy, że ostatecznie narzędzia SaaS będą dostarczane z Cord od razu po wyjęciu z pudełka.

Platformy takie jak AppMaster i inne narzędzia no-code, takie jak Retool, mogą znacznie skorzystać na integracji z Cord. Oferując użytkownikom bardziej usprawnione i oparte na współpracy środowisko, platformy te mogą zwiększać produktywność i wydajność w różnych branżach.

Ponieważ coraz więcej firm wdraża narzędzia SaaS, a praca zdalna staje się coraz bardziej powszechna, integracja platform, takich jak Cord, prawdopodobnie stanie się niezbędna dla firm, które chcą zachować konkurencyjność w cyfrowym krajobrazie. Ułatwiając i usprawniając współpracę, Cord może odegrać kluczową rolę w kształtowaniu przyszłości pracy i dynamiki zespołu.