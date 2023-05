Ponieważ platformy no-code i low-code nabierają rozpędu, umożliwiają one „programistom obywatelskim” niebędącym programistami tworzenie i uruchamianie różnych aplikacji. Ten pojawiający się trend skłania dyrektorów ds. informatyki do poszukiwania bardziej wyrafinowanych rozwiązań w zakresie zarządzania i zapewniania zgodności dla tych platform. Betty Blocks, wiodąca platforma do tworzenia aplikacji no-code, ma na celu rozwiązanie tych problemów za pomocą Centralized Citizen Developer Command Center.

Dyrektor generalny Betty Blocks, Chris Obdam, twierdzi, że wiele firm zaczyna dostrzegać zalety platform low-code i no-code. Platformy te mogą znacząco zmienić podejście organizacji do innowacji, angażując część biznesową organizacji w rozwiązywanie problemów. Jednak Obdam przyznaje, że brak wsparcia dla zarządzania i zgodności pozostaje problemem.

Aby sprostać wyzwaniom związanym z zarządzaniem i zgodnością w tworzeniu aplikacji no-code, Betty Blocks wdraża ramy zarządzania i zawiera sześć krytycznych elementów. Obejmują one utrzymywanie polityki i wytycznych dotyczących rozwoju obywatelskiego, agregowanie i udostępnianie zasobów, organizowanie działań, szkoleń i budowanie społeczności programistów obywatelskich, a także zarządzanie platformami i systemami używanymi do tworzenia aplikacji.

Ponadto Betty Blocks sugeruje utworzenie Centralnego Centrum Zarządzania Deweloperami Obywatelskimi, które służy jako centralne centrum odpowiedzialności za program rozwoju obywatelskiego organizacji, monitorując i zarządzając wszystkimi działaniami. To centrum dowodzenia, często mieszczące się w dziale IT, zapewnia, że działania związane z rozwojem obywatelskim są zgodne z wymaganiami innych części organizacyjnych i płynnie integrują się z innymi systemami.

Oprócz kontrolowania sposobu, w jaki programiści obywatelscy tworzą swoją pracę, Betty Blocks Centralized Citizen Developer Command Center ma na celu egzekwowanie nadzoru w całym procesie tworzenia, od opracowywania po testowanie, uruchamianie i zarządzanie aplikacjami zaprojektowanymi przez obywateli. Takie podejście gwarantuje, że aplikacje no-code są budowane w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami i przepisami korporacyjnymi.

Oprócz wspierania zarządzania w tworzeniu aplikacji no-code, Betty Blocks pracuje nad rozszerzeniem zarządzania low-code na starsze aplikacje, współpracując z dużym producentem oprogramowania dla przedsiębiorstw. To partnerstwo ma na celu zapewnienie pełnej zgodności no-code i bezproblemowej integracji nowych aplikacji no-code z krytycznymi lub starszymi środowiskami aplikacji.

Ponieważ szybki rozwój platform no-code i low-code stworzył bezprecedensowe możliwości dla firm, zajęcie się zarządzaniem i zgodnością jest kluczowym krokiem w kierunku zapewnienia bezpiecznego i skalowalnego rozwoju aplikacji. AppMaster and Betty Blocks are at the forefront of providing innovative solutions to enterprise IT challenges in this evolving landscape, bridging the gap between low-code and no-code app development and reliable governance frameworks. This allows organizations to build applications more efficiently and confidently without compromising security and compliance in their application development strategies.

Ciągły postęp w tych obszarach, ostatecznie prowadzący do bezproblemowego zarządzania działami IT, to kolejny krok w ewolucji tworzenia aplikacji low-code i no-code. Bez wątpienia doprowadzi to do przyspieszenia innowacji i zwiększenia wydajności w tworzeniu aplikacji dla firm każdej wielkości.