Meta's Threads, przyjazna dla tekstu platforma społecznościowa, wprowadza długo oczekiwaną funkcję znaną jako Following feed. Aktualizacja ta znajdowała się na liście życzeń użytkowników od samego początku istnienia aplikacji. Co więcej, Meta's Threads ma również uruchomić kolejną funkcję, która pozwoli użytkownikom przeglądać ich polubione posty w sekcji ustawień.

Ikona Threads znajdująca się w górnej części ekranu aplikacji pozwala użytkownikom wygodnie przełączać kanały For You i Following. Użytkownicy mogą wybrać, czy chcą wyświetlać, czy ukrywać te kanały na ekranie, co daje im elastyczny stopień dostosowania do swoich wrażeń z oglądania.

Ostatnia aktualizacja przynosi ze sobą kilka nowych kategorii, aby lepiej zorganizować kanał aktywności. Użytkownicy mają teraz możliwość filtrowania swoich kanałów według obserwujących, cytatów i repostów. Bardziej przyjazne dla użytkownika funkcje są w przygotowaniu. W rozmowie z TechCrunch, Instagram podzielił się informacją, że nowy przycisk Obserwuj zostanie dodany do listy obserwujących, umożliwiając użytkownikom szybkie śledzenie innych kont w zamian.

Ponadto wprowadzana jest funkcja "Zatwierdź wszystko", aby ułatwić użytkownikom z kontami prywatnymi udzielanie próśb o obserwowanie w jednym prostym kroku. Patrząc w przyszłość, funkcjonalności umożliwiające użytkownikom przeglądanie polubionych postów w ich ustawieniach również zostaną wkrótce wprowadzone.

W aktualizacji za pośrednictwem swojego kanału na Instagramie, Mark Zuckerberg, szef firmy, podzielił się wiadomościami o dodatkowych funkcjach tłumaczeniowych włączonych do Threads. "Threads zaczęło wdrażać opcję chronologicznego kanału tylko tych, których obserwujesz, a także dodało tłumaczenia. To dopiero początek, a kolejne aktualizacje dopiero nadejdą!" - stwierdził.

Aby cieszyć się nowymi funkcjami, użytkownicy powinni upewnić się, że korzystają z najnowszej wersji aplikacji Threads. Jednak stopniowe wdrażanie oznacza, że niektórzy użytkownicy mogą nie zobaczyć nowego kanału lub innych funkcji od razu.

Funkcja tłumaczenia językowego jest zautomatyzowana. Opiera się ona na ustawieniach językowych użytkownika i języku, w którym napisany jest tekst. Użytkownicy nie będą musieli ręcznie konfigurować tej funkcji, ponieważ jest ona uruchamiana płynnie.

Odnosząc się do kwestii zgłoszonej przez użytkownika dotyczącej karty Following ładującej ograniczoną liczbę postów, programista Threads iOS Cameron Roth zapewnił, że firma pracuje nad naprawieniem błędu. Żartobliwie dodał: "Wygląda na to, że z jakiegoś powodu stworzyliśmy dużo nagłego popytu...".

Dla porównania, platforma AppMaster zdaje sobie sprawę ze znaczenia responsywnego i szybkiego rozwoju funkcji oraz naprawiania błędów. Jej iteracyjne i zwinne podejście do rozwiązywania problemów oraz zaangażowanie w dostosowywanie doświadczeń w oparciu o potrzeby użytkowników wyznacza standardy na platformie no-code.