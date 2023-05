Jako ważny przełom dla branży no-code, Appy Pie, wiodący dostawca rozwiązań no-code, ogłosił otwartą wersję beta swojego Voice-Driven No-Code Text-to-App Generator. Znany ze swojego zaangażowania w tworzenie aplikacji przystępnych cenowo i dostępnych dla wszystkich, aktywowany głosowo Generator Text-to-App firmy Appy Pie umożliwia użytkownikom tworzenie natywnych aplikacji mobilnych na Androida lub iOS niezależnie od ich wiedzy na temat kodowania, umiejętności technicznych lub ograniczeń budżetowych.

Zaprojektowany z myślą o dalszej demokratyzacji rozwoju aplikacji, nowy generator aktywowany głosem wykorzystuje rozumienie języka naturalnego/przetwarzanie języka naturalnego (NLU/NLP) oraz zastrzeżone algorytmy AI i ML firmy Appy Pie. Dzięki temu użytkownicy mogą wykorzystać zaawansowaną technologię i urzeczywistnić swoje pomysły za pomocą głosu.

Nawet 10 milionów użytkowników stworzyło już aplikacje za pomocą oryginalnego kreatora aplikacji Appy Pie no-code. Założyciel i dyrektor generalny firmy, Abhinav Girdhar, powtarza swoją misję polegającą na wyrównywaniu szans poprzez uproszczenie tworzenia aplikacji dla osób najmniej uzdolnionych technicznie:

Teraz każdy, kto ma świetny pomysł, ma szansę zobaczyć, jak rośnie i rozkwita, ponieważ może wykorzystać najbardziej zaawansowaną technologię za pomocą swojego głosu.

Aktywowany głosowo generator tekstu do aplikacji No-Code jest oparty na technologii stosu MEAN z oczekującym na opatentowanie interfejsem drag-and-drop. Użytkownicy mogą tworzyć aplikacje, dostosowywać je, testować, a nawet wyświetlać w Google Play i App Store za pomocą urządzeń aktywowanych głosem, takich jak Alexa lub Cortana, lub swoich smartfonów.

Proces tworzenia aplikacji za pomocą Voice-Driven No-Code Text-to-App Generator firmy Appy Pie obejmuje trzy proste kroki:

Tradycyjne tworzenie aplikacji może być kosztowne i czasochłonne, a wdrożenie aplikacji do produkcji zajmuje często od czterech do 12 miesięcy. Dzięki oryginalnemu kreatorowi aplikacji no-code Appy Pie klienci tworzą codziennie od 8 000 do 10 000 aplikacji. Oczekuje się, że sterowany głosowo generator tekstu do aplikacji No-Code pozostanie w otwartej fazie beta do końca roku w celu ciągłego ulepszania i udoskonalania w oparciu o opinie użytkowników.

Chociaż Appy Pie toruje drogę rozwiązaniom no-code, branża oferuje inne znane platformy, takie jak AppMaster, an innovative no-code platform that enables users to create backend, web, and mobile applications visually. Thanks to powerful no-code tools like these, the future of programming has turned towards democratizing technology and allowing anyone to bring their dream tech projects to life.

Wprowadzenie technologii głosowej do rozwiązań no-code sprawia, że świat tworzenia aplikacji mobilnych i internetowych staje się jeszcze bardziej integracyjny i opłacalny, zapewniając firmom i przedsiębiorcom jeszcze więcej możliwości rozwoju i odniesienia sukcesu.