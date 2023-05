Airtable potwierdził, że trzech jego liderów na szczeblu wykonawczym odeszło z firmy w związku ze zwolnieniem 254 pracowników, co stanowi 20% redukcję personelu. Odejścia obejmują dyrektora ds. przychodów, dyrektora ds. kadr i dyrektora ds. produktów. To strategiczne posunięcie jest skorelowane z decyzją firmy o skoncentrowaniu się na usprawnionym trybie realizacji.

Dyrektor ds. przychodów, Seth Shaw, dołączył do Airtable w listopadzie 2020 r., na krótko przed objęciem stanowiska dyrektora ds. produktów przez Petera Denga. Johanna Jackman objęła stanowisko dyrektora ds. kadr w maju 2021 r., dążąc do podwojenia liczby pracowników firmy do 1000 w ciągu roku. Wspólnie uzgodnione odejście wszystkich trzech dyrektorów spowoduje, że będą oni nadal doradzać firmie w fazie przejściowej.

Oficjalny rzecznik firmy odmówił komentarza, czy kierownictwu zaoferowano odprawy, ale potwierdzono, że stanowiska obejmą pracownicy wewnętrzni. Dalsze szczegóły mają zostać ujawnione podczas nadchodzącego spotkania wszystkich rąk zaplanowanego na piątek.

Odejścia kadry kierowniczej na taką skalę to rzadkość, zwłaszcza gdy firma dokonuje znacznych cięć. Jednak dyrektor generalny i założyciel Airtable, Howie Liu, podkreślił w e-mailu do pracowników otrzymanym przez TechCrunch, że ta decyzja jest odpowiedzią na zmianę firmy w kierunku węższego obszaru zainteresowania. To pierwsze zwolnienie Airtable w ciągu 10 lat jego istnienia.

Wiadomość e-mail Liu ujawnia, że październikowe ogłoszenie przez Airtable planu przechwytywania klientów korporacyjnych z połączonymi aplikacjami jest na czele tej strategii. Podczas gdy początkowy sukces Airtable był napędzany oddolną adopcją, teraz przekierowuje zasoby, aby podążać tą ścieżką. Firma planuje skoncentrować się na ukierunkowaniu i ekspansji w dużych przedsiębiorstwach, które zatrudniają co najmniej 1000 pełnoetatowych pracowników, gdzie wizja połączonych aplikacji może zapewnić najbardziej zróżnicowaną wartość.

Oprócz odejścia kadry kierowniczej, e-mail stwierdza również, że Airtable ograniczył wydatki w kilku obszarach, w tym w mediach marketingowych, nieruchomościach, technologii biznesowej i infrastrukturze. Przesłanie Liu opisuje, w jaki sposób szybki rozwój firmy w ostatnich latach, napędzany próbą osiągnięcia zbyt wielu rzeczy naraz, osłabił ich pozycję. Nowe podejście kładzie nacisk na intensywne inwestowanie we wzrost, przy jednoczesnym przydzielaniu zasobów do obszarów o największym zwrocie z inwestycji. Firma zapewnia, że jej fundusze w wysokości 735 milionów dolarów serii F są nadal nienaruszone, a rzecznik wyjaśnił, że Airtable pozostaje ambitny i zaangażowany w realizację nowego kierunku. Ponadto rzecznik poinformował, że segment korporacyjny spółki, który generuje większość jej przychodów, wykazuje 100% wzrost r/r.

