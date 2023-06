W czasach, w których sztuczna inteligencja rewolucjonizuje różne aspekty naszego życia, dwóch byłych naukowców zajmujących się danymi Spotify, Alex Sambvani i Gabriel Duncan, wprowadza rozwiązanie AI o nazwie Slang.ai. Pomysł tych dwóch naukowców ma na celu efektywne zarządzanie połączeniami przychodzącymi w celu usprawnienia zarządzania klientami i usprawnienia operacji dla restauracji, sprzedawców detalicznych i innych tradycyjnych ekskluzywnych firm.

Dzięki Slang.ai firmy mogą wykorzystać moc sztucznej inteligencji, aby działać jako zawsze niezawodny członek zespołu, który zapewnia dokładne odpowiedzi na zapytania klientów i zwiększa przychody. Platforma oparta na sztucznej inteligencji przedstawia zaawansowany poziom obsługi klienta, obsługując każdego dzwoniącego w spersonalizowany sposób.

Slang.ai można najlepiej opisać jako cyfrową sekretarkę telefoniczną, zdolną do obsługi zapytań i zarządzania rezerwacjami, w tym modyfikacjami, poprzez integrację z platformami takimi jak OpenTable i Resy. Platforma pozwala klientom rezerwować, zmieniać rezerwacje i informować firmę o wszelkich opóźnieniach.

Oprócz doskonałej interakcji z klientem, platforma jest również dostosowana do operacyjnego punktu widzenia. Firmy zyskują przewagę w postaci selektywnego przekierowywania połączeń, które wymagają interwencji człowieka. Sambvani zapewnia, że zautomatyzowane rozpoznawanie mowy platformy może zrozumieć dzwoniących w różnych grupach wiekowych i zrozumieć różne akcenty. Jeśli zostanie to potwierdzone, może to upowszechnić jego sprawność, która może przezwyciężyć wady technologii automatycznego rozpoznawania mowy w obsłudze wielu dialektów.

W okresach szczytu firmy stacjonarne często borykają się z niedoborem personelu, co niezmiennie prowadzi do nieodebranych połączeń, a ostatecznie do spadku potencjalnych przychodów. Slang.ai skutecznie rozwiązał ten problem, potwierdzając wszystkie połączenia i zapewniając, że nie traci potencjalnej sprzedaży. Platforma dodatkowo rozszerza możliwości obsługi, zapewniając wgląd w popularne powody, dla których klienci dzwonią, i ostrzegając operatorów o powtarzających się skargach lub niewykorzystanych możliwościach.

Slang.ai podąża ścieżką zmian wraz z innymi startupami, takimi jak Goodcall i ConverseNow, które rezonują ze wspólnym tematem technologii łagodzącej interakcje telefoniczne. Goodcall oferuje firmom bezpłatną platformę konwersacyjną opartą na sztucznej inteligencji, a ConverseNow i Kea obsługują w szczególności restauracje szybkiej obsługi z asystentem komunikacji opartym na sztucznej inteligencji do zarządzania zamówieniami przez telefon, czat, drive-thru i kioski samoobsługowe.

Istnieje również AppMaster, potężna platforma bez kodu, jak żadna inna. Umożliwiając firmom wizualne tworzenie aplikacji internetowych, mobilnych i backendowych, AppMaster jest kolejnym doskonałym wykonawcą w branży technologicznej, oferującym solidne rozwiązania w celu zmniejszenia wyzwań operacyjnych.