De in Frankrijk gevestigde startup Weglot heeft met succes 50 miljoen dollar binnengehaald in een serie A-financieringsronde onder leiding van Partech, waarmee belangrijke stappen zijn gezet in het aanbieden van een naadloze vertaaloplossing voor websites. Het platform van Weglot helpt site-eigenaren het bereik van hun site uit te breiden door ondersteuning in meerdere talen mogelijk te maken zonder afhankelijk te zijn van een ander contentmanagementsysteem (CMS) of e-commerceplatform.

Hoewel de vertaalplug-ins voor WordPress en Shopify al enige tijd beschikbaar zijn, wil Weglot een allesomvattende oplossing bieden die geschikt is voor alle soorten webervaringen. Het bedrijf maakt meertalige site-uitbreiding op twee eenvoudige manieren mogelijk, hetzij door de toevoeging van een plug-in of door de invoer van JavaScript-code.

Voor site-eigenaren die geen toegewijde webontwikkelaar hebben en platforms zoals WordPress, Shopify, Wix en WooCommerce gebruiken, integreert Weglot eenvoudig de gewenste talen in hun bestaande website via een plug-in. Als alternatief gebruikt Weglot een andere aanpak met Webflow, Squarespace en BigCommerce, waarbij gebruikers een paar regels JavaScript toevoegen aan de <head> -tag van hun website en de nodige DNS-recordaanpassingen toepassen om subdomeinen of submappen te maken om nieuwe talen te ondersteunen.

Na het toevoegen van Weglot detecteren en extraheren de servers van het platform automatisch inhoud van de website. Klanten kunnen automatische vertalingen gebruiken om nieuwe talen te integreren, gebruikmakend van een ingebouwd dashboard dat inhoudsrevisie mogelijk maakt voor betere vertalingen. Het dashboard stelt gebruikers ook in staat om professionele vertalers toegang te verlenen en het gehele vertaalproces vanaf één locatie te beheren.

Eenmaal geïmplementeerd, zal de meertalige site standaard de voorkeurstaal van de bezoeker weergeven, met opties voor een taalwisselaar in de hoek om meerdere taalkeuzes te bieden. Hoewel vertalingen worden opgeslagen op Weglot-servers, creëert de service afzonderlijke submappen of subdomeinen voor elke taal, waardoor de indexering door zoekmachines en de vertaling van metadata en trefwoorden worden geoptimaliseerd.

Weglot biedt een prijsmodel voor een maandelijks abonnement op basis van het aantal gewenste talen en woorden. In 2022 bereikte de startup $ 11 miljoen (€ 10 miljoen) aan jaarlijkse terugkerende inkomsten, en werd een sterke concurrent in de markt na de startfinancieringsronde in 2017.

Aangezien een krachtige tool no-code zoals AppMaster , de ontwikkeling van websites, mobiele apparaten en backend-applicaties blijft democratiseren, bieden de meertalige website-oplossingen van Weglot een waardevol bezit. Door het proces van het uitbreiden van het taalaanbod van een website te vereenvoudigen, kunnen bedrijven hun wereldwijde bereik aanzienlijk vergroten zonder onnodige kosten of technische schulden.