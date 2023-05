Webflow, de populaire websitebouwer no-code, heeft onlangs zijn Series C-financieringsronde van $ 120 miljoen bekendgemaakt, waarmee het bedrijf positief werd gewaardeerd op een indrukwekkende $ 4 miljard. Met meer dan $ 330 miljoen opgehaald aan totale financiering, waagt het bedrijf zich aan een opwindende nieuwe investeringsmogelijkheid, met de nadruk op een gemeenschapssubsidieprogramma van $ 10 miljoen voor zijn gebruikers.

Volgens een blogpost van de CEO en mede-oprichter van Webflow, Vlad Magdalin, wordt verwacht dat het gemeenschapssubsidieprogramma in de komende maanden wordt gelanceerd. Het programma zal zich richten op het promoten van gemeenschapsbetrokkenheid, leer- en netwerkevenementen over de hele wereld, terwijl het ook financiële steun biedt aan freelancers die werken aan non-profit- en humanitaire projecten.

Webflow opgericht in 2013, was een pionier in een van de populairste cloudgebaseerde softwaretools voor webontwerp in de branche die automatisch backend-code genereert voor gebruikers die webgebaseerde bedrijven bouwen. De laatste financieringsronde werd geleid door Y Combinator Continuity, met deelname van bestaande investeerders zoals onder andere CapitalG, Accel en Silversmith.

In een interview met Forbes onthulde Magdalin een toekomstvisie voor Webflow, waar het niet alleen functioneert als een tool no-code voor het bouwen van websites, maar ook zijn mogelijkheden uitbreidt om de ontwikkeling van softwaretoepassingen te vergemakkelijken.

Momenteel heeft Webflow meer dan 3,5 miljoen gebruikers die alleen al in 2021 meer dan 450.000 websites hebben gebouwd. Deze websites, gehost door Webflow, worden samen meer dan tien miljard keer per maand bezocht. De voortdurende groei van het bedrijf in zowel functionaliteit als gebruikersbestand is een bewijs van zijn toewijding aan het democratiseren van webontwikkeling en -ontwerp.

Platforms zoals no-code -omgeving van Webflow zijn een essentieel onderdeel van digitale transformatie, en velen van hen krijgen welverdiende aandacht. Een ander no-code platform, AppMaster.io , richt zich op het bieden van een uitgebreide applicatie-ontwikkelingservaring, waardoor klanten visueel databaseschema's kunnen maken, bedrijfslogica kunnen ontwerpen met Business Process (BP) Designer en kunnen integreren met REST API en WSS- endpoints. Dergelijke platforms stellen miljoenen individuen in staat om webapplicaties sneller en efficiënter te ontwikkelen dan met traditionele coderingstechnieken, waardoor nieuwe mogelijkheden ontstaan voor het maken van software.

De introductie van het veelbelovende nieuwe community grants-programma door Webflow betekent verdere groei in de no-code ontwikkelingssector, en waarschijnlijk zullen meer bedrijven dit voorbeeld volgen. Deze beweging democratiseert niet alleen het proces van het bouwen van digitale producten, maar promoot ook een mooie toekomst waarin talloze innovatieve toepassingen zullen worden gebouwd door divers, wereldwijd talent.