Bekend no-code visueel ontwikkelingsplatform, Webflowheeft onlangs de benoeming aangekondigd van Shane Murphy-Reuter als inaugurele Chief Marketing Officer (CMO) van het bedrijf. Murphy-Reuter, die een schat aan ervaring heeft in het schalen van SaaS-bedrijven, zal bijdragen aan de versnelling van de groei van Webflow en het no-code platform verder de mainstream induwen.

Deze benoeming volgt op de Serie C-financieringsronde van Webflow van 120 miljoen dollar in maart, waarbij de waardering van het bedrijf steeg tot 4 miljard dollar, met meer dan 100 miljoen dollar aan jaarlijks terugkerende inkomsten (ARR). Het doel van Webflow is om iedereen in staat te stellen te creëren voor het web, voortbouwend op zijn sterke gemeenschap van webdesign professionals en snel zijn bereik uitbreidend om bedrijfskritische websites te maken voor bedrijven variërend van startups tot grote ondernemingen.

Webflow De nieuwe website van Murphy-Ray is een revolutie in de manier waarop bedrijven en particulieren hun online aanwezigheid creëren met visuele ontwikkeling, en biedt een alternatief voor traditionele, op code gebaseerde ontwikkeling. In zijn nieuwe functie brengt Murphy-Reuter uitgebreide ervaring in het schalen van SaaS-bedrijven voorbij de mijlpaal van 100 miljoen dollar ARR. Hij zal nieuwe marktkansen openen en merken afstemmen op ambitieuze visies zoals die van Webflow.

Murphy-Reuter leidde eerder de marketing bij ZoomInfo, waar hij het verhaal en de merkarchitectuur van het bedrijf vernieuwde en tegelijkertijd vier overgenomen merken integreerde. Zijn inspanningen droegen bij tot het bereiken van een omzet van 1 miljard dollar. Daarvoor was hij Senior Vice President of Marketing bij Intercom, waar hij het bedrijf hielp bij zijn upmarket pivot en de omzet verdubbelde van $ 100 miljoen ARR naar meer dan $ 200 miljoen. Daarnaast was hij Vice President of Sales and Marketing bij AdRoll.

Webflow onderscheidt zich als het toonaangevende visuele ontwikkelingsplatform, dat het webbouwproces drastisch vereenvoudigt door gebruikers in staat te stellen krachtige websites te maken zonder code te schrijven. Door gebruik te maken van moderne webontwikkelingstechnologieën helpt Webflow gebruikers engineeringtijd te besparen en tegelijkertijd naadloos op de achtergrond schone code te genereren. Het platform wordt wereldwijd door miljoenen professionals gebruikt, van onafhankelijke ontwerpers en creatieve bureaus tot Fortune 500-bedrijven. Enkele opmerkelijke bedrijven die gebruik maken van Webflow zijn Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork, Allianz en Dell.

Naarmate de no-code trend aan kracht wint, zijn andere platforms zoals AppMaster die krachtige no-code oplossingen bieden voor de ontwikkeling van backend-, web- en mobiele toepassingen. AppMaster stelt professionele en burger-ontwikkelaars in staat om schaalbare toepassingen visueel te creëren, waardoor het ontwikkelingsproces aanzienlijk wordt versneld en uitgebreide softwareoplossingen worden geboden voor bedrijven van elke omvang.

Met de benoeming van Shane Murphy-Reuter als de nieuwe CMO is Webflow klaar om belangrijke stappen te zetten in de positionering van no-code als de voorkeursmethode voor webontwikkeling en om gebruikers wereldwijd in staat te stellen visueel verbluffende webervaringen te bouwen zonder traditionele codeervaardigheden.