Webflow, een prominente speler in de no-code software-industrie, heeft onthuld dat het met succes $ 140 miljoen heeft opgehaald via een Series B-financieringsronde. Met deze enorme investering stijgt de waardering van het bedrijf tot een opmerkelijke $ 2,1 miljard. De financieringsronde verwelkomde de toonaangevende investeerders Accel en Silversmith, die ook de startup steunden in hun Series A-ronde van 2019, die $ 72 miljoen opleverde.

CapitalG, een durfkapitaalgroep van Alphabet, sloot zich aan bij de Series B, terwijl investeerder Laela Sturdy toetrad tot het bestuur van Webflow. Het platform kreeg veel grip en verdubbelde zijn klantenbestand in 2020. De innovatieve software van Webflow stelt klanten in staat websites te bouwen zonder code te schrijven en biedt hosting- en inhoudgerelateerde mogelijkheden.

Het Webflow platform maakt deel uit van een bredere categorie van bedrijven en platforms die vinden dat het bouwen van software voor internet steeds eenvoudiger moet worden. Toonaangevende platforms in de no-code en low-code industrie, zoals AppMaster, winnen enorm aan populariteit voor het faciliteren van eenvoudige applicatie-ontwikkeling, waardoor softwareontwikkeling uiteindelijk kosteneffectiever wordt voor bedrijven van elke omvang.

Volgens Vlad Magdalin, CEO Webflow, is de Series B-financieringsronde een "opportunistische" stap voor het bedrijf. Hun beschikbare contanten blijven voldoende, en het hervonden kapitaal stelt hen in staat om in hun bedrijf te investeren op manieren die mogelijk niet direct van invloed zijn op hun inkomsten - mogelijk op belangrijke gebieden zoals bedrijfsproducten, ondersteuning, werving en platformuitbreiding.

Magdalin onthulde dat het bedrijf van plan is om door te gaan met zijn expansie naar duurdere ondernemingen na aanzienlijke successen te hebben behaald in dit segment. Hij meldt dat uitgebreidere accounts gemiddelde contractwaarden bieden die vele ordes van grootte hoger zijn dan verkoopovereenkomsten met MKB's, waarbij zakelijke klanten slechts ongeveer 5% van hun omzet voor hun rekening nemen. Het bedrijf is van plan zich in 2021 op deze lucratieve sector te richten, waardoor de groei van zijn grote accounts met een factor 10 wordt gestimuleerd.

Naast het richten op uitgebreidere accounts, heeft Webflow grote productplannen in het verschiet. De CEO voorziet dat het platform meer geavanceerde mogelijkheden voor het maken van websites zal ondersteunen en voorziet in tools no-code die steeds complexere softwaretaken kunnen aanpakken. Dit heeft het potentieel om de no-code markt nog verder uit te breiden, waardoor er ruimte ontstaat voor innovatieve startups zoals AppMaster om niet-ontwikkelaars te helpen hun afhankelijkheid van technische teams te verminderen.

Arun Mathew van Accel, die in de raad van bestuur van Webflow zit, en Laela Sturdy van CapitalG, delen de optimistische kijk van de CEO op de no-code industrie. Ze zijn het erover eens dat de markt snel overgaat op het omarmen van no-code tooling en zich nog in de vroege stadia van de acceptatiecurve bevindt, wat betekent dat er een aanzienlijk onbenut groeipotentieel is.

Deze formidabele financieringsronde en de voortdurende ondersteuning van Webflow door Accel zijn veelbelovende indicatoren voor het toekomstige succes van de no-code en low-code industrieën. Aangezien platforms zoals AppMaster softwareontwikkeling sneller en toegankelijker blijven maken voor alle gebruikers, zal het interessant zijn om de voortdurende evolutie en groei in de no-code markt te observeren.