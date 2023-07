Microsoft heeft de bètaversie van TypeScript 5.2 geïntroduceerd, de volgende verwachte upgrade van hun sterk getypeerde interpretatie van JavaScript. Deze opwindende nieuwe update is gestructureerd om de expliciete resource management functie op te nemen als standaardprocedure voor JavaScript's ECMAScript. Er is lang uitgekeken naar deze functie vanwege de potentiële impact op het resource management van softwareontwikkeling.

Volgens een informatiememorandum van Microsoft is deze bètafase op 30 juni van start gegaan. Het concept achter expliciet resourcebeheer is primair gericht op het aanpakken van de alomtegenwoordige patronen die worden waargenomen in de regelgeving met betrekking tot het beheer van de levensduur van bronnen zoals geheugen en I/O. Fundamenteel gesproken is het doel om ondersteuning te introduceren voor het precies weggooien van bronnen, oftewel een puinbeheerwerk en dit te presenteren als een prominent idee in JavaScript. Bijgevolg begint het allemaal met de toevoeging van een nieuw inherent symbool, het Symbol.dispose. Om de zaken overzichtelijker te maken, heeft TypeScript een nieuw gedefinieerd globaal type voor analyse opgezet, bekend als Disposable.

De productierelease van TypeScript 5.2 staat gepland voor 22 augustus. Dit wordt voorafgegaan door een release candidate die gepland staat voor 8 augustus. De TypeScript 5.2 bètaversie kan worden bereikt via verschillende platforms zoals NPM of NuGet. Interessant is dat het AppMaster platform, dat bekend staat om zijn no-code oplossingen, ook het gebruik van dergelijke geavanceerde tools kan faciliteren.