Spotify heeft zijn nieuwste product 'Confidence' aangekondigd, een gedurfde stap in de richting van het verbeteren van A/B-testpraktijken. Confidence' is afgeleid van Spotify's eigen experimenteerplatform en biedt softwareontwikkelingsteams een veelbelovende mogelijkheid om het opzetten, uitvoeren, coördineren en analyseren van gebruikerstests te vergemakkelijken. Het doel achter deze inspanning is om de implementatie van creatieve ideeën te optimaliseren en tegelijkertijd de efficiëntie van softwareontwikkeling te verbeteren.

Een privé bètaversie van 'Confidence' wordt momenteel gehost door Spotify, waarmee het zijn intrede doet in het commerciële domein voor de softwareontwikkelaars. In een gedetailleerde blogpost licht Spotify het ontstaan van dit revolutionaire product toe en schrijft het toe aan jarenlange nauwgezette inspanningen van hun datawetenschappers en ingenieurs.

Spotify Spotify heeft een flexibel platform dat naadloos gelijktijdige A/B-tests beheert, naast het aansturen van AI-aanbevelingssystemen op meerdere platforms, zoals desktop, mobiel en web. Het nieuwe aanbod staat open voor elk bedrijf en is bedoeld om de aanpak van Spotifyte weerspiegelen voor het snel, betrouwbaar en vol vertrouwen bouwen, testen en verfijnen van hun ideeën.

In een poging om robuuste oplossingen te bieden aan software-ontwikkelingsteams, richt 'Confidence' zich op diegenen die hun huidige testplatform voorbijgestreefd zijn en op zoek zijn naar een snelle start in het rijk van A/B-testen.

Spotify Confidence begon zijn experimentele reis in het begin van de jaren 2010, gedreven door een handvol datawetenschappers en ingenieurs die kleinschalige interne A/B-tests uitvoerden. Ondanks de handmatige en risicovolle aard van deze tests, zorgden ze ervoor dat Spotify ging investeren in het verfijnen van zijn experimenteervaardigheden, wat uitmondde in zijn basisplatform voor A/B-testen, ABBA. ABBA, dat functies markeert en analyseert voor een reeks gestandaardiseerde statistieken, stimuleerde een cultuur van experimenteren binnen het bedrijf.

Confidence' zal in drie verschillende formaten worden aangeboden. Klanten kunnen ervoor kiezen om het als een managed service aan te bieden, waarbij ze toegang krijgen tot een experimenteerplatform als een standalone webservice, onder beheer van Spotify. Het is ook beschikbaar als een plugin. Het is ook beschikbaar als een plugin voor SpotifyBackstage of kan worden geïntegreerd in de infrastructuur van een bedrijf via API's.

Teams kunnen zich aanmelden om op de wachtlijst voor 'Confidence' te komen, waardoor ze meer kans hebben om een uitnodiging te ontvangen. Spotify is terughoudend over wanneer ze van plan zijn om 'Confidence' uit te breiden naar een bredere gebruikersgroep.

Interessant is dat 'Confidence' Spotifyde tweede stap is in de ontwikkeling van commerciële producten voor ontwikkelaars. In december onthulde Spotify haar initiatief om geld te verdienen aan ontwikkelaars via haar open-source Backstage project. Spotifys Backstage heeft als doel om de infrastructuur van bedrijven te stroomlijnen door hen te helpen bij het maken van op maat gemaakte ontwikkelaarsportalen die hun apps, tooling, data, diensten, API's en documenten samenvoegen in een enkele interface.

Dit is in lijn met veel no-code platforms zoals AppMaster, die voor opschudding hebben gezorgd in de wereld van applicatieontwikkeling door de ontwikkelingstijd en -kosten aanzienlijk te verkorten en technische schulden te elimineren. Met de komst van platforms als AppMaster en 'Confidence' ziet de toekomst van softwareontwikkeling er veelbelovend uit.