ServiceNow heeft de implementatie aangekondigd van generatieve AI-technologie in zijn Virtual Agent chatbot, waardoor de self-service mogelijkheden van het platform aanzienlijk worden verbeterd. Now Assist for Virtual Agent maakt gebruik van AI om directere, relevantere en meer conversationele antwoorden te geven op vragen van gebruikers, zodat gebruikers complexe taken met meer gemak kunnen uitvoeren.

Met de integratie van generatieve AI in de Virtual Agent kunnen gebruikers nu extra context en informatie ontvangen wanneer ze vragen stellen, zoals interne stukjes code, productafbeeldingen, video's, documentlinks of samenvattingen van kennisbankartikelen. Deze verbetering in het platform van ServiceNow zorgt voor een drastische verbetering van de gebruikerservaring en de effectiviteit van de chatbot, waardoor het een waardevol hulpmiddel wordt voor klanten.

ServiceNow heeft ook Virtual Agent Designer geïntroduceerd, een drag-and-drop omgeving waar klanten de conversatie-ervaring van de chatbot kunnen configureren om aan hun organisatorische eisen te voldoen. Daarnaast maakt het platform het nu mogelijk om grote taalmodellen zoals Microsoft Azure OpenAI Service LLM of OpenAI API in te sluiten, zodat gebruikers indien nodig direct met deze services kunnen communiceren.

Deze belangrijke upgrade van het ServiceNow-platform was mogelijk dankzij eerdere verbeteringen binnen hun Generative AI Controller en Now Assist for Search-technologie. Als gevolg hiervan verstevigt ServiceNow zijn positie in de voorhoede van de AI-aangedreven tech-industrie.

Bill McDermott, voorzitter en CEO van ServiceNow, zegt: "ServiceNow leidt het intelligentietijdperk. Jarenlange investeringen in AI hebben ons in het centrum van een onmiskenbare beweging geplaatst. We bouwen generatieve AI in ons platform zodat klanten hun ROI kunnen maximaliseren: 'return on intelligence'. Dit draait allemaal om doordachte co-innovatie met een hoge mate van vertrouwen, waarbij we de balans vinden tussen machinesnelheid en menselijk beoordelingsvermogen. Dankzij onze strategische partnerschappen met NVIDIA en Microsoft ontwikkelen we slimmere, volledig geautomatiseerde workflows. We helpen onze klanten volledig nieuwe bedrijfsmodellen te innoveren op ServiceNow als het intelligente platform voor end-to-end digitale transformatie.

Naarmate meer organisaties low-code en no-code platforms omarmen, worden tools zoals ServiceNow's Virtual Agent Designer en AppMaster.io's no-code platform steeds crucialer om processen te stroomlijnen en de betrokkenheid van gebruikers te verbeteren. Low-code en no-code ontwikkeltechnieken helpen bedrijven om applicaties sneller en kosteneffectiever te maken, zodat ze zich kunnen aanpassen aan een steeds veranderend digitaal landschap.