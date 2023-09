Salesforce onthult Slack AI, geavanceerde automatisering en Slack Lists: een opmerkelijke evolutie in productiviteitstools

Salesforce markeert een belangrijke technologische evolutie en heeft verschillende innovatieve mogelijkheden voor Slack gelanceerd, waarmee het productiviteitsgenre wordt bevorderd met AI, geautomatiseerde workflows en gedeelde kennisbronnen.

Door Slack AI rechtstreeks in de bestaande Slack omgeving te integreren, biedt Salesforce een dynamische tool die is gebaseerd op de collaboratieve intelligentie van een bedrijf en die gemakkelijk in de workflow kan worden geïntegreerd. Deze intelligentie biedt niet alleen mechanische ondersteuning, maar omhult op passende wijze de workflow van de gebruiker, biedt op maat gemaakte inzichten en functioneert effectief binnen de eb en vloed van het werk.

Slack AI borduurt voort op de productiviteit van gebruikers met de integratie van kanaaloverzichten. Deze samengevatte rapporten werpen licht op triviale informatie, waardoor gebruikers hun inspanningen kunnen concentreren op overheersende thema's en belangrijke details. Dit verfijnt niet alleen de focuspunten, maar draagt ​​ook bij aan de tijdsefficiëntie: gebruikers kunnen statusupdates genereren en belangrijke onderwerpen extraheren, allemaal via verschillende kanalen.

Bovendien is Slack uitgerust met samenvattingen van discussies die het inhalen van uitgebreide discussies vereenvoudigen. Deze functie blijkt van vitaal belang tijdens brainstormsessies, besluitvorming of incidentafhandeling, waardoor het begrip wordt verbeterd en kostbare tijd wordt bespaard door de vereenvoudigde toegang tot noodzakelijke informatie.

Om tegemoet te komen aan een terugkerende noodzaak, stelt 'Zoekantwoorden' in Slack gebruikers in staat hun interne gespreksgegevens te gebruiken, waarbij gebruik wordt gemaakt van de gedeelde ervaringen en expertise die binnen de organisatie aanwezig zijn. De zoekopdracht biedt niet alleen relevante berichten, bestanden en kanalen, maar bevat ook een door AI gegenereerde samenvatting om het begrip te vergroten.

Naast het uitbreiden van het platform met op AI geïnspireerde capaciteiten, heeft Slack ook zijn automatiseringsmogelijkheden verrijkt. Deze omvatten een geüpgradede Workflow Builder en connectoren van toonaangevende technologiebedrijven zoals Atlassian, Google Workspace en Asana waarmee iedereen codevrije automatisering kan uitvoeren. Tegelijkertijd ondersteunt Slack de ontwikkeling en implementatie van apps op maat en beheert het op handige wijze de hostingbehoeften, waardoor de veilige opslag van gegevens binnen Slack wordt gegarandeerd.

Een andere belangrijke introductie is Slack Lists. Deze maken het beheer, het volgen en de efficiënte uitvoering van taken mogelijk te midden van actieve communicatie, zoals het volgen van projecten, het beheren van gebeurtenissen en het verwerken van goedkeuringen en aanvragen.

De basis van deze baanbrekende updates is terug te voeren op Slacks ambitie van een op samenwerking gebaseerde benadering van een productiviteitsplatform dat wordt aangedreven door AI en automatisering. Zoals beschreven door Noah Desai Weiss, Chief Product Officer van Slack, is het hun voornaamste missie om klanten uit te rusten met een gestroomlijnde, boeiende en efficiënte set tools die individuen helpen hun beste werk te doen. Deze release lijkt een sprong in de goede richting te zijn bij het vervullen van die missie.

Met platforms als AppMaster is de transitie naar low-code en no-code automatisering een veel voorkomende trend in de tech-industrie geworden. Nu bedrijven zich steeds vaker tot dergelijke tools wenden, zal het intrigerend zijn om te monitoren hoe platforms als Slack groeien en innoveren om op deze transformatie in te spelen.