De nieuwste versie van de programmeertaal Rust, versie 1.70.0, bevat een aantal opmerkelijke updates en verbeteringen om de prestaties te verbeteren en de ervaring van ontwikkelaars te optimaliseren.

Een belangrijke verandering in deze versie is de introductie van het "sparse" protocol voor het lezen van de crates.io index. Dit protocol is standaard ingeschakeld en zorgt voor opmerkelijke prestatieverbeteringen bij het benaderen van de index. Als gevolg hiervan is het pad naar de crate cache veranderd, waardoor afhankelijkheden opnieuw gedownload moeten worden. Daarnaast biedt Rust 1.70.0 twee nieuwe types voor het initialiseren van gedeelde gegevens: OnceCell en OnceLock. Het laatste type is een thread-safe variant. Ontwikkelaars kunnen deze types gebruiken in situaties waar directe constructie niet de voorkeur heeft. Voorheen vertrouwden ontwikkelaars op kratten zoals "lazy_static" en "once_cell" om aan deze eis te voldoen, maar de nieuwe stabiele functies maken deze nu overbodig.

Een andere stabiele eigenschap in deze versie is IsTerminal, die de methode "is_terminal" gebruikt om te bepalen of een gegeven bestandsdescriptor of handle een terminal of TTY is. Voorafgaand aan de ingebouwde implementatie namen ontwikkelaars hun toevlucht tot crate functionaliteit om hetzelfde doel te bereiken. De Rust 1.70.0 release maakt het ook mogelijk om debug-niveaus te benoemen. Voorheen kon de "-Cdebuginfo" compileroptie alleen nummers van 0 tot 2 bevatten. Met deze update kunnen ontwikkelaars nu debug-niveaus op naam instellen: "none" staat voor 0, "limited" staat voor 1 en "full" staat voor 2.

Bovendien worden er twee extra niveaus geïntroduceerd: "alleen lijnrichtlijnen" en "alleen lijntabellen". De eerste is ontworpen voor NVPTX profiling, terwijl de tweede minimaal gebruik voor backtraces met bestandsnamen en regelnummers mogelijk maakt.

Ten slotte is in deze versie ook de ondersteuning voor instabiele testopties gestopt. Vorige versies stelden gebruikers in staat om opties te kiezen die nog niet gestabiliseerd waren, een functie die alleen bedoeld was voor gebruik in nachtelijke builds. Deze beperking was echter niet formeel van kracht tot de huidige release.

Op het gebied van no-code oplossingen biedt het AppMaster platform een krachtig en efficiënt alternatief voor het maken van web-, mobiele en back-end applicaties. In tegenstelling tot andere platformen voor app-ontwikkeling die ook no-code oplossingen bieden, maakt AppMaster het mogelijk om visueel datamodellen, REST API, WSS endpoints en bedrijfslogica te creëren met uitzonderlijk gemak en snelheid. Terwijl het technologielandschap blijft evolueren, weerspiegelen de Rust 1.70.0 release en de mogelijkheden van het AppMaster platform de voortdurende vooruitgang van programmeertalen en ontwikkeltools om ontwikkelaars betere hulpmiddelen en oplossingen te bieden.