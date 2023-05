Quickbase, een toonaangevende leverancier van softwareoplossingen no-code, heeft een reeks kant-en-klare applicaties aangekondigd die speciaal zijn ontworpen voor de bouwsector, waardoor digitale workflows voor aannemers sneller kunnen worden gestroomlijnd. Het in Boston gevestigde bedrijf bedient ongeveer 2.100 klanten van aannemers in de bouw en maakt complex projectbeheer mogelijk door snelle softwarecreatie.

Hoewel de belangrijkste benadering van Quickbase is om bedrijven tools aan te bieden om hun op software gebaseerde workflows te creëren met behulp van een no-code omgeving, kunnen bouwbedrijven meer waarde halen uit vooraf ingevulde inhoud die de tijd vermindert die nodig is om de software aan te passen. Deze nieuwe applicaties zijn ontwikkeld na de overname van MCF Technology Solutions, een partner uit Lorain, Ohio, in januari 2022. MCF was een servicepartner en leverancier van oplossingen die samen met Quickbase branchespecifieke oplossingen ontwierp.

Tijdens een debriefingsessie in februari 2022 besprak Ed Jennings, CEO van Quickbase, de groeiende behoefte in de bouwsector en ging hij in op het kant-en-klare oplossingspakket, dat MCF's tools en technologieën omvat, zoals project-Gantt-diagrammen en toepassingen voor milieu, gezondheid en veiligheid (EHS ). Hij noemde ook de integratie van het pakket met populaire bouwsoftwareproducten zoals Procore.

Quickbase-gebruikers hebben ook toegang tot bibliotheken met oplossingen die zijn gemaakt binnen de gebruikersgemeenschap van het softwarebedrijf. Hoewel deze kant-en-klare oplossingen verder kunnen worden aangepast door aannemerspersoneel met behulp van een visuele interface, is de vooraf ingevulde inhoud van MCF en zijn bijna 40 werknemers zeer waardevol voor aannemers die mogelijk niet over de nodige achtergrond of middelen beschikken om technologie af te stemmen op bedrijfsprocessen en behoeften.

Jennings benadrukte het belang van no-code oplossingen en hun aantrekkelijkheid voor bedrijven die hun gevestigde processen niet willen veranderen. In deze context maakt low-code en no-code software maatwerk rond unieke processen mogelijk, wat projectrisico's aanzienlijk kan verminderen. Quickbase heeft tot doel de identificatie van specifieke behoeften te vergemakkelijken en oplossingen op maat te ontwikkelen die inspelen op specifieke vereisten, zoals hoe een financieel dashboard eruit moet zien.

Bedrijfsbronnen stellen dat Quickbase-software wordt gebruikt om oplossingen te ontwikkelen voor zowel intern als extern gebruik, inclusief samenwerking tussen algemene aannemers, onderaannemers, eigenaren, ontwerpers en bouwteams. Deze oplossingen maken digitale workflows mogelijk, zowel binnen de organisatie als extern, waarbij problemen met kant-en-klare software worden omzeild.

De kern van de tech-stack van Quickbase is de eigen in-memory database en rapportage-infrastructuur. De applicatie functioneert als een service waarmee gebruikers applicaties kunnen maken die werken op gegevens in geregistreerde systemen, zoals ERP-projectbeheersoftware (Enterprise Resource Planning). Quickbase maakt gebruik van een procesgebaseerd raamwerk voor toegang tot en beheer van gegevens van deze systemen met behulp van vooraf gebouwde connectoren, die soms onmiddellijke waarde bieden door consistentie en beheer te brengen in anderszins ad-hocprocessen.

Quickbase van zijn kant vertrouwt voornamelijk op een procesgebaseerde benadering, gericht op het bieden van tools en frameworks die bedrijven helpen unieke softwareoplossingen te creëren die zijn afgestemd op hun specifieke behoeften. Dat gezegd hebbende, met de groeiende vraag naar no-code apps en platforms, zijn ook bedrijven als AppMaster op het toneel verschenen, die krachtige no-code en low-code platforms bieden waarmee gebruikers aangepaste applicaties kunnen maken voor web-, mobiele en backend-doeleinden zonder de behoefte aan uitgebreide technische kennis of codeerervaring.

Concluderend betekent de introductie van kant-en-klare oplossingen voor de bouwsector door Quickbase een belangrijke stap in de richting van een verbetering van het aanbod voor sectorbedrijven. Door aannemers in staat te stellen snel en eenvoudig digitale workflows te implementeren, kan Quickbase een cruciale rol spelen bij het helpen van de bouwsector om de voordelen van softwareoplossingen no-code te maximaliseren.