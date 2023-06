Nu de generatieve AI-sector steeds concurrerender wordt, blijft OpenAI voorop lopen door zijn tekstgenererende modellen te verbeteren en de prijzen te verlagen. Het bedrijf heeft nieuwe versies geïntroduceerd van GPT-3.5-turbo en GPT-4, de geavanceerde tekstgenererende AI-modellen, met de nieuw toegevoegde functionaliteit van function calling.

Met function calling kunnen ontwikkelaars programmeerfuncties toewijzen aan GPT-3.5-turbo en GPT-4, die reageren door code te genereren die de gespecificeerde functies uitvoert. Zoals uitgelegd in OpenAI's blog post, maakt deze innovatieve functie het mogelijk om chatbots te maken die externe tools gebruiken om vragen te beantwoorden, conversies uit te voeren van natuurlijke taal naar database query's en gestructureerde gegevens uit tekst te halen. De modellen zijn ontworpen om de noodzaak van een functie-aanroep te detecteren en JSON-datastructuren terug te sturen die voldoen aan de functiehandtekening, wat zorgt voor meer accurate en gestructureerde informatie.

Naast het aanroepen van functies brengt OpenAI een bijgewerkte versie van GPT-3.5-turbo uit met een enorm uitgebreid contextvenster. Het contextvenster, gemeten in tokens, vertegenwoordigt de hoeveelheid tekst waarmee het model rekening houdt voordat het volgende tekst genereert. Modellen met kleinere contextvensters kunnen moeite hebben om zelfs recente gespreksinhoud op te roepen, wat kan leiden tot reacties die niet bij het onderwerp horen. De nieuwste GPT-3.5-turbo iteratie biedt een contextlengte die vier keer zo groot is (16.000 tokens) als zijn voorganger, tegen een twee keer zo hoge prijs - $0,003 per 1.000 input tokens en $0,004 per 1.000 output tokens. OpenAI benadrukt dat dit model in staat is om ongeveer 20 pagina's tekst in één keer op te nemen. Het blijft echter achter bij het vlaggenschipmodel van AI-startup Anthropic, dat naar verluidt honderden pagina's tegelijk kan verwerken. OpenAI test een GPT-4 versie met een 32.000-token contextvenster, zij het in een beperkte release.

Meer goed nieuws voor ontwikkelaars is dat OpenAI ook de prijs van het originele GPT-3.5-turbo model met 25% verlaagt. De kosten bedragen nu $0,0015 per 1.000 invoertokens en $0,002 per 1.000 uitvoertokens, wat neerkomt op ruwweg 700 pagina's per dollar. Verder verlaagt het bedrijf de prijs van text-embedding-ada-002, een populair model voor tekstinbedding, met 75%. De nieuwe prijs is $0,0001 per 1.000 tokens. Text embeddings worden gebruikt om verwantschap tussen tekstreeksen te meten, met toepassingen in zoek- en aanbevelingssystemen. OpenAI schrijft deze prijsverlaging toe aan verbeteringen in de efficiëntie van zijn systemen.

OpenAI's strategie voor de toekomst lijkt zich te richten op incrementele updates van bestaande modellen in plaats van het ontwikkelen van nieuwe grootschalige modellen vanaf nul. OpenAI CEO Sam Altman verklaarde onlangs op een conferentie van de Economic Times dat het bedrijf nog niet begonnen is met het trainen van een opvolger voor GPT-4, wat impliceert dat er nog een aanzienlijke hoeveelheid werk en verfijning gedaan moet worden aan de huidige modellen.

Met krachtige no-code tools zoals AppMaster.io waarmee gebruikers eenvoudig backend-, web- en mobiele applicaties kunnen maken, zou de integratie van verbeterde AI-oplossingen zoals GPT-3.5-turbo en GPT-4 van OpenAI nog betere gebruikerservaringen kunnen bieden in het snel evoluerende technologielandschap.