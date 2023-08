Grote technologiebedrijven, met name Pixar, Adobe, Apple, Autodesk en NVIDIA, hebben zich verenigd onder de paraplu van de Joint Development Foundation van de Linux Foundation om een coalitie op te richten die bekend staat als de Alliance for OpenUSD (AOUSD). Deze alliantie heeft als doel het promoten en verbeteren van de Universal Scene Description (USD) technologie, een ontwikkeling geïnitieerd door Pixar voor de flexibele uitwisseling van 3D data.

Steve MayChief Technology Officer bij Pixar en de voorzitter van AOUSD legde het belang van USD uit. De geboorteplaats van USD is Pixar en vormt het technologische fundament van onze hedendaagse animatiepijplijn. De formulering van OpenUSD kwam voort uit jaren van zorgvuldige studie en implementatie in Pixar filmmaken. We hebben het project in 2016 open-source gemaakt en op dit moment reikt de impact van OpenUSD verder dan film, visuele effecten en animatie, en dringt het door tot andere sectoren die op grote schaal 3D-gegevens gebruiken voor media-uitwisseling. De introductie van AOUSD markeert de opwindende vooruitgang van OpenUSD, niet alleen als technologie, maar ook in zijn positie als wereldwijde standaard.

De alliantie erkent dat het bevorderen van de interoperabiliteit van 3D tools en gegevens ontwikkelaars in staat zal stellen om grootschalige 3D projecten uit te voeren. Dit zal de weg vrijmaken voor een breder spectrum van 3D-gerichte producten en diensten.

De coalitie streeft naar een geschreven specificatie voor de technologie om compatibiliteit te bevorderen. Ze verwachten ook dat andere standaardiseringsinstanties het in hun specificaties zullen opnemen. AOUSD heeft gekozen voor de Linux Foundation om het project te hosten, omdat deze organisatie bekwaam is in het faciliteren van 'open, effectieve en efficiënte ontwikkeling van OpenUSD specificaties'. Ze vertrouwen er ook op dat de Linux Foundation zal helpen om OpenUSD erkend te krijgen door de International Organization for Standardization (ISO).

Guido QuaroniAdobe, senior director of engineering for 3D&I bij Adobe, sprak een vergelijkbaar gevoel uit door te zeggen dat Adobe gelooft in het uitrusten van artiesten met verschillende flexibele en krachtige oplossingen die compatibel zijn met verschillende apparaten. De waarde van elk pakket en apparaat wordt aanzienlijk verhoogd door gebruik te maken van een gemeenschappelijke 3D-datarepresentatie tijdens het hele creatieve proces. De formulering van OpenUSD dient als zo'n multiplicator en het vervult ons met opwinding om te zien dat een diverse groep bedrijven zich verenigt ter ondersteuning van deze vooruitstrevende en open technologie.

