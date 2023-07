In een mijlpaal aankondiging heeft Google de officiële release van zijn Nearby Share app voor Windows PC's onthuld. Met deze applicatie, ontworpen voor optimaal gebruiksgemak, kun je moeiteloos delen tussen je Windows pc's, smartphones, tablets, Chromebooks en verschillende andere apparaten. Aanvankelijk werd het in maart 2023 in bètavorm geïntroduceerd en nu is het eindelijk beschikbaar voor het grote publiek in zijn verbeterde versie.

Google kan bogen op meer dan 1,7 miljoen installaties van de bètaversie Nearby Share over de hele wereld. Bovendien meldt de tech-pionier meer dan 50 miljoen succesvolle bestandsoverdrachten van Windows-pc's naar Android-apparaten sinds de start.

Nu de officiële versie op de markt komt, verrijkt Google de app Nearby Share voor Windows met veel nieuwe verbeteringen. Een opmerkelijke verbetering is de voorspellingstijd voor het voltooien van de bestandsoverdracht. Deze nieuwe functie biedt gebruikers een directe schatting van hoe snel hun grote bestanden, zoals video's of hele mappen, zullen worden gedeeld. Daarnaast heeft Google ook een afbeeldingsvoorbeeld toegevoegd aan apparaatmeldingen om je te helpen ervoor te zorgen dat het juiste bestand wordt gedeeld.

In hun officiële aankondiging zei Google: "Om het delen tussen Android-apparaten en pc's nog naadlozer te maken, werken we samen met partners zoals HP om de app Delen in de buurt op te nemen op geselecteerde Windows-pc's, zoals de HP Dragonfly Pro. De zoekmachinegigant bevestigde opnieuw zijn belofte om de Nearby Share-app voor Windows voortdurend te verbeteren op basis van feedback van gebruikers.

Potentiële gebruikers moeten er rekening mee houden dat de Wi-Fi- en Bluetooth-functies van hun Windows-pc ingeschakeld moeten zijn om de Windows-toepassing Nearby Share te kunnen gebruiken. Na het instellen van de functie kan een bestand naar de app worden gesleept of met de rechtermuisknop worden geklikt om Delen in de buurt te selecteren voor een snelle overdracht naar een apparaat in de buurt. Beide apparaten moeten zich echter binnen een straal van 16 voet bevinden voor een succesvolle overdracht.

