Het Scandinavische durfkapitaalbedrijf Voima Ventures heeft zijn derde fonds gelanceerd, met een eerste closing van €90 miljoen en een einddoel van €120 miljoen. De investering is gericht op startups die zich in een vroeg stadium bevinden op verschillende gebieden van de wetenschap.

Voima Ventures werd in 2019 opgericht in Helsinki (Finland) en richt zich op pre- en seed-stage bedrijven, voornamelijk bedrijven die voortkomen uit universitaire onderzoekslaboratoria en gelieerde instellingen. Het durfkapitaalbedrijf investeert af en toe ook in ondernemingen in een later stadium, vooral als er een verband is met hun bestaande portefeuille. Voima Ventures' typische doelwitten zijn bedrijven die werken aan duurzaamheid, biowetenschappen en gezondheid, en andere innovatieve technologieën zoals kwantumcomputing.

De eerste twee fondsen van Voima Ventures werden in 2019 geïntroduceerd. Het Fonds I van €20 miljoen was een spin-off portefeuille van het technisch onderzoekscentrum VTT, dat tot op de dag van vandaag een van de limited partners (LP's) van het fonds is. Het tweede fonds van €60 miljoen werd aangekondigd samen met het nieuwe merk Voima Ventures en verschillende andere LP's. De eerste twee fondsen steunden ongeveer 30 bedrijven, waaronder Solar Foods, Dispelix, Betolar en MVision, met een paar exits zoals Minima, dat vorig jaar werd overgenomen door Bosch.

Het nieuwste fonds van Voima Ventures omvat kapitaal van het Europees Investeringsfonds (EIF), het Finse Tesi, VTT, het Zweedse Saminvest en verschillende pensioenfondsen, stichtingen en family offices.

In de afgelopen maanden was Europa een vruchtbare bodem voor startende durfkapitaalfondsen. Het in het Verenigd Koninkrijk gevestigde Amadeus Capital werkte bijvoorbeeld samen met het Oostenrijkse Apex Ventures om een €80 miljoen ($86 miljoen) diep technologiefonds op te richten, voortbouwend op de voetstappen van IQ Capital, dat een eigen fonds van $200 miljoen lanceerde voor beginnende diep tech startups. Bovendien onthulden Moonfire VC en Playfair Capital hun tweede en respectievelijke fondsen van $115 miljoen en $70 miljoen, terwijl Emblem en Ovni Capital uit Frankrijk elk aparte fondsen van €50 miljoen ($54 miljoen) aankondigden.

Net als bij eerdere fondsen richt het derde fonds Voima Ventures' zich voornamelijk op Scandinavische en Baltische landen, met af en toe een uitstapje naar andere Noord-Europese landen. Het doel is om tickets te genereren van €200.000 tot €3 miljoen voor ongeveer 25 bedrijven.

Een onderscheidend kenmerk van het Voima Ventures' fonds is hun actieve samenwerking met verschillende Noord-Europese universiteiten, naast hun partnerschap met VTT, een van Europa's grootste onderzoeksinstituten. Bijna driekwart van de portefeuille is afkomstig uit de academische wereld, waaronder de kwantumchip startup Semiqon, die als onafhankelijke entiteit is voortgekomen uit VTT, en Cellfion, een bedrijf dat zich bezighoudt met schone energiematerialen en is voortgekomen uit het Zweedse Royal Institute of Technology (KTH) en Linköping University (LIU).

Inka Mero, oprichtster van Voima Ventures, verklaarde dat ze sterke banden onderhoudt met alle Scandinavische en Baltische universiteiten, door regelmatige bezoeken aan wetenschappelijke teams en incubatieworkshops, en door coaching en ondersteuning te bieden aan de meest veelbelovende projecten.

Ondanks de aanzienlijke veranderingen in het mondiale landschap sinds de oprichting van Voima Ventures in 2019, waaronder de COVID-19 pandemie en andere macro-economische factoren, beweert Mero dat hun benadering van investeringen grotendeels ongewijzigd blijft. Ze zei: "Onze investeringsstrategie is hetzelfde gebleven - we blijven investeren in science-based en deep tech in Scandinavië en de Baltische staten. Met Fund III zijn we nog meer thesis-gedreven en investeren we in bedrijven die dringende wereldwijde uitdagingen aanpakken."

