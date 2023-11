Verbeterde streamprestaties onthuld in Node.js v20.8.0

Als belangrijke ontwikkeling in de JavaScript-runtimeomgeving werd Node.js v20.8.0 uitgebracht met baanbrekende verbeteringen in de streamprestaties. De nieuwe versie is de dynamische voortzetting van het baanbrekende aanbod van het platform en kan worden gedownload van de nodejs.org website.

De prestatieverbeteringen concentreerden zich met name op leesbare en schrijfbare streams, waardoor de efficiëntie van het maken en vernietigen ervan met ongeveer 15% werd verhoogd. Deze vooruitgang heeft het potentieel om de geheugenoverhead voor elke stream mogelijk te beperken.

Er zijn aanvullende hoogtepunten in de release, waaronder prestatieverbeteringen voor de leesbare webstream. Versie 20.8.0 vertoont inderdaad een significante toename in het leesbare stream-asynchrone iteratorverbruik van ongeveer 140%, en een ongeveer 60% toename in het leesbare stream-'pipe-to'-verbruik.

De upgrade brengt ook een vernieuwing van het geheugenbeheer in de vm APIs met zich mee, een strategische stap voorwaarts die wordt uitgevoerd met behulp van de optie importModuleDynamically. Deze wijziging is gericht op en lost hardnekkige geheugenlekken en use-after-free-problemen op die aanwezig zijn in de ondersteunde API's door deze optie, zoals vm.Script, vmCompileFunction, en vmSyntheticModule. Deze innovatieve oplossing staat klaar om een ​​upgrade naar v20.8.0 te katalyseren voor gebruikers die worstelen met oudere Node.js versies.

Versie 20.8.0 wordt momenteel beschouwd als de 'huidige' release, waardoor bibliotheekauteurs voldoende tijd hebben om ondersteuning in te bouwen. Vanwege deze gefaseerde aanpak bij het updaten van systemen, wordt de nieuwste versie voorzichtig geïntroduceerd om maximale compatibiliteit en betrouwbaarheid te garanderen. Het maakt veilig de weg vrij voor Node.js 18.18.0, aangeduid als de release voor langdurige ondersteuning (LTS). De LTS-versie zorgt voor een hoger gevoel van robuustheid en wordt aanbevolen voor de meerderheid van de gebruikers, waardoor de asynchrone, gebeurtenisgestuurde JavaScript-runtime verder wordt verrijkt.

