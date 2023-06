Microsoft heeft onlangs een ambitieus plan onthuld om binnen de komende 10 jaar een kwantumsupercomputer te bouwen die gebruik maakt van topologische qubits. Deze ontwikkeling is bedoeld om verder te gaan dan de huidige fase van noisy intermediate-scale quantum (NISQ) computing en brengt ons dichter bij een nieuw tijdperk in de technologie.

Krysta Svore, Microsofts Vice President Advanced Quantum Development, verklaarde dat het bedrijf de tijd voor het maken van hun kwantumsupercomputer schat op ongeveer tien jaar. Het proces zal gepaard gaan met talloze doorbraken en mijlpalen, waarbij Microsoft zich nu richt op de ontwikkeling van hardwarebeschermde qubits.

Vorig jaar kondigde Microsoft een belangrijke prestatie aan met de creatie van Majorana-gebaseerde qubits. Deze qubits vertonen een opmerkelijke stabiliteit in vergelijking met traditionele methoden, maar zijn aanzienlijk moeilijker te produceren. De vroege investering van het bedrijf in deze technologie begint zijn vruchten af te werpen, zoals blijkt uit een nieuw, door vakgenoten getoetst artikel dat is gepubliceerd in Physical Review B van de American Physical Society. In het artikel wordt de vooruitgang beschreven die Microsoft heeft geboekt met betrekking tot Majorana-gebaseerde qubits nadat het er een jaar geleden voor het eerst over sprak.

Om het veerkrachtige niveau van kwantumcomputing te bereiken, benadrukte Svore de noodzaak van een werking met zowel fysieke qubits als een foutcorrigerende code. Hiervoor is een quantumcomputer nodig die een miljoen betrouwbare quantumbewerkingen per seconde kan uitvoeren met een foutpercentage van één per triljoen bewerkingen.

De volgende stap in de routekaart is het bouwen van qubits die minder dan 10 micron groot zijn en snel genoeg om één qubitbewerking uit te voeren in minder dan een microseconde. Na deze prestatie is Microsoft van plan om te werken aan het verstrengelen van deze qubits en ze te laten werken via een proces dat 'vlechten' wordt genoemd. Dit concept is vooral theoretisch sinds het begin van de jaren 2000, maar het zal de weg vrijmaken voor de constructie van een kleiner multiqubitsysteem en vervolgens een volledig quantumsysteem.

Concurrenten zoals IBM en IonQ werken ook aan vergelijkbare resultaten en gebruiken meer gevestigde technieken voor het maken van qubits, omdat er een race lijkt te zijn om het NISQ-tijdperk te overtreffen. Microsofts toewijding aan de ontwikkeling van kwantumsupercomputers en zijn unieke aanpak met topologische qubits kan hen in de voorhoede plaatsen van dit snel evoluerende veld.

Naast het onthullen van hun roadmap, kondigde Microsoft ook Azure Quantum Elements en Copilot for Azure Quantum aan. Azure Quantum Elements combineert high-performance computing, AI en kwantumcapaciteiten, met als doel wetenschappelijke ontdekkingen te versnellen. Copilot for Azure Quantum is aan de andere kant een AI-model dat is ontworpen om wetenschappers en studenten te helpen bij het genereren van kwantumgerelateerde berekeningen en simulaties. Deze ontwikkeling versterkt de toewijding van het bedrijf aan innovatie op het gebied van kwantumcomputing.

