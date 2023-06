In een recente interne presentatie heeft Microsoft zijn uiteindelijke doel onthuld om het veelgebruikte Windows-besturingssysteem om te vormen naar een volledige cloud-ervaring. Hoewel Windows 365, de cloudgebaseerde versie van het besturingssysteem, al wordt aangeboden aan commerciële consumenten, wil de tech-titaan de overstap maken naar alle consumenten.

Dit ambitieuze plan werd bekendgemaakt als onderdeel van de lopende hoorzitting van de FTC tegen Microsoft. Het gaat om de langetermijnstrategie van het bedrijf voor het consumentensegment 'Modern Life', die draait om het steeds meer verplaatsen van Windows 11 naar de cloud. Het plan omvat ook het benutten van de kracht van gecombineerde cloud- en clientsystemen om betere AI-gestuurde diensten en een naadloze digitale ervaring voor gebruikers op verschillende apparaten mogelijk te maken.

Windows 365, een dienst die een volledig Windows-besturingssysteem naar verschillende apparaten streamt, was tot nu toe uitsluitend beschikbaar voor commerciële klanten. Microsoft heeft Windows 365 echter al diepgaand geïntegreerd in Windows 11, en toekomstige updates zullen naar verwachting Windows 365 Boot brengen, waardoor Windows 11-apparaten bij het opstarten direct kunnen inloggen op een Cloud PC-instantie in plaats van de lokale versie van Windows. Windows 365 Switch, een functie die Cloud PC's integreert in Windows 11's Taakweergave, is ook in ontwikkeling.

Microsofts push om Windows volledig naar de cloud te verplaatsen voor consumenten gaat gepaard met een investering in aangepaste siliciumpartnerschappen, zoals de ARM-gevoede Surface Pro X-apparaten laten zien. Er zijn ook berichten die suggereren dat Microsoft heeft gekeken naar het ontwerpen van zijn eigen ARM-gebaseerde processors voor servers en mogelijk zelfs Surface-apparaten. Daarnaast zou het bedrijf werken aan zijn eigen kunstmatige intelligentiechips.

In dezelfde interne presentatie benadrukte Microsoft de noodzaak om de commerciële waarde van Windows te versterken en de Chromebook-bedreiging tegen te gaan als onderdeel van de Modern Work-prioriteiten voor het boekjaar 2022. Kansen op de lange termijn aan de commerciële kant hebben betrekking op een toename in het gebruik van cloud-pc's, mogelijk gemaakt door Windows 365.

Het bedrijf heeft ook Windows Copilot aangekondigd, een AI-gestuurde virtuele assistent die is ontworpen voor Windows 11. Copilot zit naast de Windows 11-assistent. Copilot zit naast de Windows 11-interface en kan inhoud die in apps wordt bekeken, samenvatten, herschrijven of uitleggen. Hoewel de functie momenteel intern wordt getest, heeft Microsoft plannen om deze na de eerste publieke release op grote schaal uit te rollen onder Windows 11-gebruikers.

Windows Copilot is een cruciaal aspect van Microsofts overkoepelende AI-strategie voor Windows. Het bedrijf werkt samen met AMD en Intel om extra Windows-functies mogelijk te maken op de volgende generatie centrale verwerkingseenheden (CPU's). Recentelijk zijn er ook hints naar de nog uit te brengen Windows 12 opgedoken, waarbij Windows-chef Panos Panay tijdens CES dit jaar verklaarde dat AI een revolutie teweeg zal brengen in de manier waarop gebruikers met Windows omgaan. Deze gezamenlijke inspanning om het Windows ecosysteem verder te ontwikkelen is in lijn met Microsofts bredere ambitie, zoals vermeld in de interne presentatie, om zijn portfolio uit te breiden met verbeterde AI-gestuurde diensten.

