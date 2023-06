Memphis.dev, een ontluikende startup, heeft in een nieuwe fase van disruptie op het gebied van het streamen van evenementen een seed-financiering van $5,5 miljoen binnengehaald. Deze financiële sprong ondersteunt de officiële lancering van Memphis Cloud, hun Software As A Service (SaaS) onderneming. Het bedrijf staat bekend om zijn open-source expertise in de technologie-industrie.

De komst van Memphis Cloud voegt vuurkracht toe aan een landschap dat grotendeels werd gedomineerd door Kafka's open-source event streaming platform. Deze doorbraak komt vlak na de onlangs aangekondigde Serie C-financiering van 100 miljoen dollar van Redpanda, gericht op zijn eigen eventstreamingplatform.

In een exclusief gesprek met TechCrunch ging Yaniv Ben Hemo, CEO en medeoprichter van Memphis.dev, dieper in op het ethos van het bedrijf om streaming minder ingewikkeld te maken. Hij vertelde over zijn ervaringen in vorige functies in data-intensieve bedrijven en over de onpraktische manier om bruikbare inzichten te halen uit enorme datastromen. Hij vertelde ook hoe het Kafka-platform uitdagingen had bij het soepel verwerken en hergebruiken van de enorme datastromen.

Ben Hemo benadrukte dat Memphis.dev ernaar streeft om deze complexiteit rond de opname en het praktische gebruik van data te vereenvoudigen. Het wil uiteindelijk de kloof overbruggen tussen ingewikkelde technologie en de capaciteiten van ontwikkelaars. Memphis Cloud voldoet dus aan deze eisen door real-time streaming te vereenvoudigen en hindernissen voor ontwikkelaars weg te nemen.

Deze open-source message broker, Memphis, is gemaakt om de problemen aan te pakken die bedrijven tegenkomen bij het uitvoeren van schaalbaarheidsbeheeroperaties en applicaties die gebruik maken van deze volumineuze gegevens. Memphis Cloud biedt een breed scala aan bedrijfsgerichte functies, zoals authenticatie en machtigingsinstellingen. Het is ontworpen voor moeiteloze implementatie, waardoor er geen zorgen hoeven te zijn over de basisbronnen die nodig zijn voor het draaien van applicaties, dankzij de serverloze opzet.

Het unieke van de Memphis-faciliteit is dat het gebruikers alleen in rekening brengt voor wat ze hebben gebruikt. Het is ontworpen om naadloos te werken op verschillende platforms, voornamelijk AWS en Google Cloud Platform.

Ben Hemo benadrukte de afstemming tussen de commerciële versie van Memphis en de open-source versie, waarbij hij toegaf dat de commerciële variant gericht is op activiteiten op bedrijfsniveau. Memphis Cloud biedt een ongecompliceerde serverloze ervaring voor organisaties die de complicaties van de infrastructuur en monitoringtaken willen elimineren.

Sommige functies die Memphis biedt, konden niet worden geïmplementeerd via de open-source versie vanwege bepaalde technische beperkingen. Memphis.dev, een 14 leden tellend ensemble met een paar vacatures, is een behoorlijk diverse groep die ernaar streeft om haar diversiteit over verschillende dimensies, waaronder geografie, te behouden en te vergroten.

