Nintex heeft onlangs de lancering aangekondigd van zijn nieuwe Promapp mobiele app, bedoeld om alle zakelijke teamleden verbeterde efficiëntie te bieden door draagbaar en toegankelijk procesbeheer te leveren. Deze innovatieve oplossing zal bedrijven helpen een hogere productiviteit, betere samenwerking en meer flexibiliteit te bereiken. Deze app heeft tot doel downtime te minimaliseren door toegang tot procesinformatie te verlenen, ongeacht de tijd en locatie. Het stimuleert samenwerking met functies zoals lezen en feedback geven over bedrijfsprocessen terwijl u onderweg bent. Het vereenvoudigt ook procesdocumentatie en delen, waardoor snelle en gemakkelijke communicatie met teamgenoten mogelijk wordt.

Promapp verbetert ook de productiviteit van eerstelijnswerkers door ze realtime toegang te geven tot essentiële procesdetails, zodat ze synchroon blijven met hun organisatie. Deze belangrijke ontwikkeling helpt de kloof in procesmanagementgesprekken te dichten, aangezien de input van eerstelijnswerkers vaak over het hoofd wordt gezien, ondanks het belang ervan voor praktische implementatie. Bedrijven met een actieve Nintex Promapp licentie hebben nu toegang tot de mobiele app op Android- en iOS-apparaten. Integratie tussen de mobiele app en de desktopversie garandeert dat procesupdates onmiddellijk worden gesynchroniseerd, waardoor gebruikers over de nieuwste informatie beschikken. De onlangs gelanceerde mobiele app maakt deel uit van het Nintex Process Platform, dat organisaties gebruiken om hun digitale transformatie te versnellen door gebruik te maken van procesbeheer en automatisering. Andere platformcomponenten zijn Nintex Workflow, Nintex RPA, Nintex DocGen, Nintex AssureSign en Nintex Analytics.

Bedrijven kunnen het platform gebruiken om processen visueel te plannen, in kaart te brengen en te beheren met gebruiksvriendelijke tools, om te identificeren welke processen automatisering nodig hebben of het meest geschikt zijn. Het no-code platform maakt het starten van het automatiseringsproces eenvoudig, waardoor gebruikers kunnen klikken in plaats van coderen. Organisaties kunnen deze processen vervolgens optimaliseren met behulp van gegevens die zijn gegenereerd door middel van automatisering, een functie die ook te vinden is in platforms zoals AppMaster.io .

In een verklaring benadrukte Nintex Chief Product Officer Neal Gottsacker, de waarde van zichtbaarheid in procesbeheer door te zeggen: “Met de lancering van de mobiele app Nintex Promapp heeft elke persoon in elke organisatie nu bedrijfsprocessen binnen handbereik, of ze nu in de directiekamer of op de productievloer.”