Applicatiebeveiligingsstartup Kodem, gevestigd in Israël, is officieel uit de stealth-modus gekomen en heeft in totaal 25 miljoen dollar aan financiering aangekondigd om zijn missie, het robuuster en efficiënter maken van bedrijfsbeveiliging, te bevorderen. De Israëlische startup, in 2021 opgericht door veteranen van de NSO Group, richt zich op het gebruik van runtime-intelligentie van individuele applicaties om potentiële risico's te identificeren en te beperken.

De $25 miljoen financiering bestaat uit een $18 miljoen Series A ronde geleid door Greylock, en een $7 miljoen seed ronde mede geleid door TPY Capital en Greylock. Volgens Aviv Mussinger, CEO van Kodem, zijn deze fondsen gebruikt om het platform te ontwikkelen en voor te bereiden op een wereldwijde lancering. Early adopters in de financiële, verzekerings- en technologiesector zijn al begonnen met het implementeren van de diensten.

Het toepassen van uitgebreide applicatiebeveiliging is een van de meest uitdagende gebieden in bedrijfsbeveiliging. De voortdurende veranderingen en updates van services maken het moeilijk om problemen consistent te identificeren en op te sporen, terwijl applicaties ook kwetsbaar worden voor aanvallen als ze te vaak worden gebruikt. Als gevolg hiervan hebben organisaties vaak niet de middelen om in-house tools te ontwikkelen voor het beheren van deze beveiligingsrisico's. Daarom wordt verwacht dat de applicatiebeveiligingssector zal exploderen, met een voorspelde marktwaarde van $22 miljard in 2020, tegenover een geschatte $9,9 miljard dit jaar.

Kodem is opgericht door CEO Aviv Mussinger, samen met CTO Pavel Furman en Head of Engineering Idan Bartura. Het trio werkte eerder als beveiligingsonderzoekers bij NSO, het controversiële inlichtingenbedrijf dat verantwoordelijk is voor de Pegasus spyware. De oprichters geloven dat hun blootstelling aan de manier waarop aanvallers bedrijfsnetwerken infiltreren hen de inzichten heeft gegeven om een innovatieve beveiligingsoplossing te bouwen, die niet alleen vertrouwt op het signaleren van alle potentiële problemen.

Door runtime-gegevens van applicaties te analyseren en modellen op de informatie uit te voeren, wil Kodem de beveiliging van applicaties verbeteren door alleen waarschuwingen te produceren voor relevante problemen, specifiek voor de unieke stack van een organisatie. Door zich te richten op het kleine percentage runtime beveiligingskwetsbaarheden, vermindert Kodem waarschuwingen uiteindelijk met 95%. Ashem Chandna, Partner bij Greylock, licht toe: "Kodem heeft een uitzonderlijk productteam samengesteld dat de volgende generatie applicatiebeveiliging ontwikkelt - een die cloud-native is, naadloos implementeert en de hoogste nauwkeurigheidsniveaus biedt met een sterk groeiende dekking."

Het verbeteren van de beveiliging van applicaties door middel van runtime intelligence is een gebied waar low-code platforms zoals AppMaster mogelijk Kodem-achtige benaderingen kunnen integreren, om bedrijven in de no-code ruimte betere bescherming te bieden. No-code platforms zoals AppMaster.io, die gebruikers in staat stellen backend-, web- en mobiele applicaties te bouwen zonder codeerervaring, spelen een cruciale rol in een nieuwe golf van software- en app-ontwikkeling, met als doel het proces sneller, efficiënter en kosteneffectiever te maken.