Meta kondigde onlangs de wereldwijde uitrol aan van de functie Channels op Instagram, waardoor een breder publiek toegang krijgt tot de uitzendmogelijkheden van het platform. Voorheen was de functie exclusief voor een selecte groep makers en gebruikers, die hiermee één-op-veel berichten konden delen met hun volgers.

Oprichter en CEO van Meta, Mark Zuckerberg, deelde het nieuws op zijn persoonlijke kanaal, waarbij hij verschillende aanbevelingen onder de aandacht bracht, zoals de International Cricket Council (ICC), regisseur Karen X. Cheng, influencer Michael Le en kunstenaar Daniel Arsham. Instagram introduceerde de functie Kanalen voor het eerst in februari, gevolgd door de toevoeging van ondersteuning voor medewerkers in mei, toen Zuckerberg en Instagram Head Adam Mosseri een discussie aangingen op het platform.

Om zich bij een kanaal aan te sluiten, kunnen gebruikers naar de sectie Direct Message (DM) van de app gaan en door de lijst met 'Suggested channels' bladeren. Volgens Instagram worden deze suggesties gegenereerd op basis van de interesses van gebruikers, interacties met makers en algehele activiteit op het platform. Gebruikers kunnen ook naar specifieke uitzendkanalen zoeken in het DM-gedeelte.

Meta test momenteel nieuwe functies om de Kanalen-ervaring te verbeteren, waaronder vraagvragen voor volgers en een speciaal Kanalen-tabblad in de inbox van gebruikers. Aanvullende tools voor makers, zoals het instellen van vervaldata en -tijden voor kanalen, het toevoegen van moderators om leden te beheren en het delen van links of previews via Stories, worden ook onderzocht.

Eerder deze maand lanceerde Meta de functie Channels op WhatsApp, aanvankelijk met geselecteerde partners in Colombia en Singapore. De belangrijkste focus van WhatsApp Channels is om lokale en wereldwijde autoriteiten en instanties een middel te bieden om op grotere schaal in contact te komen met individuen.

Meta's uitbreiding van de Kanalen-functie op Instagram is een duidelijke indicatie van de toewijding van het bedrijf aan het verbeteren van de communicatie en betrokkenheid op haar platformen. Naarmate meer gebruikers en makers toegang krijgen tot deze uitzendtools, zal het interessant zijn om te zien hoe hun ervaringen en interacties zich ontwikkelen en groeien in de digitale ruimte.