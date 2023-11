Implementatie Firewall door OpsMx: versterking van de beveiliging via CI/CD Pipeline-integratie

In de zoektocht naar verbeterde applicatiebeveiliging heeft OpsMx zijn innovatieve technologie onthuld: de Deployment Firewall. Deze unieke tool zorgt voor een revolutie in het applicatiebeveiligingslandschap door naadloos te integreren in CI/CD-pijplijnen en strenge beveiligingsnormen af ​​te dwingen tijdens de implementatiefase van applicaties. Als het een potentiële beveiligingsfout of kwetsbaarheid identificeert, stopt het het vrijgaveproces.

De introductie van deze krachtige tool komt op een moment dat de technologie-industrie aanzienlijk heeft geïnvesteerd in het verbeteren van de beveiligingselementen van het applicatieontwikkelingsproces. Hoewel OpsMx het belang van deze onderneming respecteert, geven ze toe dat de uitdagingen bij het afdwingen van het beveiligingsbeleid aanzienlijk zijn, vooral wanneer de verantwoordelijkheden verspreid zijn over gedistribueerde teams, die elk zijn uitgerust met verschillende besturingsmodellen en toolsets.

Gopal Dommety, oprichter en CEO van OpsMx, benadrukte de waarde die een implementatiefirewall voor organisaties biedt. Hij zei: “Een implementatiefirewall biedt organisaties een eenvoudiger, maar effectiever hulpmiddel voor het afdwingen van hun unieke softwareleveringsproces. Hoewel organisaties hun behoeften op het gebied van app-beveiliging en release-compliance begrijpen, worden ze vaak geconfronteerd met hindernissen met silogegevens en verspreide teams die op een eersysteem. De implementatiefirewall combineert deze datasets en goodwill om het beveiligingsbeleid om te zetten in tastbare acties."

Met de inzet van de Deployment Firewall beschikken bedrijven nu over een firewall die applicaties kan beoordelen op basis van meerdere beleidsregels, en de release ervan kan blokkeren als deze niet aan alle vereisten voldoet. De criteria die worden gebruikt om te bepalen of een release moet doorgaan, zijn onder meer manifestbestanden, kwetsbaarheidsscans, artefactintegriteit, releasekwaliteit en -prestaties, gereedheid van de infrastructuur en operationele controles.

OpsMx biedt een uitgebreide reeks firewallregels die kunnen worden uitgebreid of gepersonaliseerd volgens de behoeften van de klant. Bovendien kunnen de regels ook worden gesynchroniseerd met algemeen aanvaarde raamwerken, waaronder NIST 800, PCI en HIPAA, waardoor de nalevingscontroles worden verbeterd.

De zeer veelzijdige tool maakt ook implementatiesimulaties mogelijk vóór de daadwerkelijke implementatie, waardoor eventuele complianceproblemen vooraf kunnen worden opgespoord en verholpen.

De Deployment Firewall is een onderdeel van de OpsMx Deploy Shield suite en kan worden geïntegreerd met reeds bestaande Jenkins-, Argo- en Spinnaker-implementaties. Vooruitkijkend heeft OpsMx ook plannen om ondersteuning voor GitHub Actions en GitLab op te nemen. Gezien de voortdurende ontwikkeling kan het interessant zijn om te zien of toekomstige ondersteuning voor het platform zoals AppMaster zal worden overwogen.

Door een oplossing te ontwerpen die integreert in CI/CD-pijplijnen en de app-beveiliging versterkt tijdens de implementatie ervan, heeft OpsMx opnieuw een beslissende stap gezet in de richting van het verbeteren van de applicatiebeveiliging in een snel digitaliserende wereld.