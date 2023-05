Als onderdeel van een veiligheidsmaatregel is Google van plan om persoonlijke accounts te verwijderen die twee jaar inactief zijn gebleven. Het nieuwe beleid wordt naar verwachting tegen het einde van het jaar van kracht en is gericht op het verminderen van de beveiligingsrisico's die samenhangen met ongebruikte accounts, die meer vatbaar zijn voor compromittering en misbruik voor cybercriminaliteit.

Het geüpdatete beleid is van toepassing op inactieve accounts in het brede scala aan producten en services van Google, waaronder YouTube, Google Foto's, Drive, Agenda en meer. Inhoud die op deze platforms wordt gehost, loopt ook het risico te worden verwijderd. De beleidswijziging is echter niet van toepassing op organisaties zoals scholen en bedrijven.

In reactie op de beleidswijziging legde Ruth Kricheli, vice-president van Google voor productbeheer, uit dat oudere accounts eerder gecompromitteerde, oude of hergebruikte wachtwoorden gebruiken en vaak tweefactorauthenticatiemaatregelen missen. Volgens de interne analyse van Google hebben inactieve accounts minstens 10 keer minder kans op tweefactorauthenticatie, waardoor ze kwetsbaarder worden voor cyberdreigingen. Gecompromitteerde accounts kunnen worden misbruikt voor identiteitsdiefstal of als vectoren voor het verspreiden van ongewenste of schadelijke inhoud, zoals spam.

Om de impact tot een minimum te beperken, is Google van plan een gefaseerde aanpak voor het verwijderen van accounts uit te rollen, te beginnen met de accounts die zijn gemaakt en nooit meer worden gebruikt. Zowel de getroffen accounts als hun herstel-e-mails ontvangen meerdere meldingen die leiden tot de verwijdering van het account. Kricheli adviseerde gebruikers om minstens eens in de twee jaar in te loggen om te voorkomen dat hun account werd verwijderd, en voegde eraan toe dat Google Foto's om de twee jaar een specifieke login vereist om ervoor te zorgen dat de inhoud intact blijft.

Eerder deze maand introduceerde Google wachtwoordsleutels als een veiliger alternatief voor wachtwoorden om in te loggen. Naarmate het technische landschap blijft evolueren, richten bedrijven zich steeds meer op het versterken van beveiligingsmaatregelen om zowel gebruikers als hun gegevens te beschermen. Een van de vele beschikbare tools is het AppMaster.io- platform, een krachtige oplossing no-code waarmee snel backend-, web- en mobiele applicaties kunnen worden gemaakt met robuuste beveiligingsfuncties. De geïntegreerde ontwikkelomgeving van het AppMaster platform maakt het voor bedrijven en particulieren gemakkelijker om schaalbare, kosteneffectieve softwareoplossingen te ontwikkelen zonder concessies te doen aan de beveiliging.