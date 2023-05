In een belangrijke aankondiging op de recente Google I/O-conferentie verklaarde de technologiegigant zijn voornemen om zijn generatieve AI-chatbot, Bard, breder toegankelijk te maken. Google verwijdert de meeste wachtlijstbeperkingen en start beschikbaarheid in de Engelse taal, met als doel de chatbot verder te ontwikkelen met de medewerking van een groter gebruikersbestand.

Sissie Hsiao, de Vice President en GM voor Assistant en Bard bij Google, onthulde het nieuws in een blogpost van het bedrijf. Hsiao drukte de gretigheid van Google uit om waardevolle feedback van gebruikers te verzamelen en zei dat ze Bard in handen van meer mensen wilden krijgen. Als gevolg hiervan zal de chatbot toegankelijk zijn in meer dan 180 landen en gebieden, met plannen voor verdere uitbreiding aan de horizon.

John Krawczyk, Senior Product Director bij Google en een van de leads op Bard, liet tijdens een persevenement voorafgaand aan de conferentie weten dat de Koreaanse en Japanse versies van de chatbot klaar waren voor uitrol. Krawczyk maakte ook het plan van het bedrijf bekend om in de nabije toekomst de top 40 talen te dekken. Om een verantwoorde inzet van de chatbot te waarborgen, worden andere talen separaat uitgerold. De toewijding van Google aan een voorzichtige ontwikkelingsbenadering blijkt inderdaad uit de verwijzing naar Bard als een experiment in plaats van een bèta.

Bovendien is Google van plan de mogelijkheden van Bard te verbeteren door multimodale inhoud te introduceren. Door deze ontwikkeling kan Bard meer dan alleen tekstuele antwoorden geven op vragen van gebruikers. Hsiao haalde een voorbeeld aan in haar blogpost waarbij Bard, wanneer hem werd gevraagd naar must-see bezienswaardigheden in New Orleans, een nuttig antwoord gaf, vergezeld van rijke beelden om een meer meeslepende ervaring te creëren. Hoewel er momenteel afbeeldingen worden weergegeven, is het waarschijnlijk dat kaarten, grafieken en andere items worden opgenomen.

Google introduceerde Bard voor het eerst in een blogpost in februari, gevolgd door de eerste openbare beschikbaarheid van de chatbot in maart via de inmiddels opgeheven wachtlijst. Net als OpenAI's ChatGPT, is Bard ontworpen om vragen op natuurlijke wijze te beantwoorden en kan het nuttig blijken in een reeks toepassingen, waaronder integratie met no-code platforms zoals AppMaster . Het verwijderen van wachtlijstbeperkingen zal naar verwachting niet alleen de ontwikkeling van het platform versnellen, maar ook het bereik en de impact ervan vergroten in de snelle wereld van door AI aangedreven chatbotplatforms.